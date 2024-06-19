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В Госдепе США ответили Лукашенко

  • 19.06.2024, 12:32
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В Госдепе США ответили Лукашенко

Истинные лидеры выступают против антисемитизма, а не распространяют его.

Посланник Госдепартамента США по мониторингу антисемитизма Дебора Липштадт осудила антисемитское заявление Лукашенко:

— Недопустимо, чтобы кто-либо, претендующий на роль лидера страны, распространял антисемитские тропы и ненавистные стереотипы о евреях, особенно когда мы наблюдаем резкий глобальный рост антисемитизма. Лукашенко, глава репрессивного режима в Беларуси, произнес одни из последних антисемитских оскорблений. Истинные лидеры выступают против антисемитизма, а не распространяют его.

Напомним, Александр Лукашенко во время совещания с правительством отметился антисемитским заявлением.

Рассказывая о коррупционном скандале, в котором оказался замешан его бывший помощник — инспектор по Витебской области, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, диктатор заявил, что вместе с ним по уголовному делу проходят три десятка человек.

— Вот три десятка человек перечислены. Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев. Это что у нас особое, привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем. Все одинаковы перед законом. И евреи, и беларусы, и украинцы, русские и поляки, — заявил Лукашенко, не объяснив при этом, какая, в его понимании, есть связь между этносом человека и коррупцией.

Антиеврейское высказывание Лукашенко показали в вечернем эфире на гостелеканале «Беларусь 1».

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