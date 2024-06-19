На белорусских заправках скоро можно будет выпить кофе с пенкой в виде своего фото 19.06.2024, 21:27

И про чай тоже не забыли.

На заправках «Белоруснефти» планируют установить кофе-принтеры и чайные машины. Кроме того, самих кофе-поинтов будет больше, сообщает портал neft.by.

О нововведениях сайту рассказал Сергей Кирелюк – начальник отдела общественного питания центрального аппарата «Белоруснефти».

Он сообщил, что до конца этого года на всей территории Беларуси установят примерно 100 кофе-поинтов вне АЗС. Там будут продавать ароматный кофе собственного бренда.

Также на некоторых заправках будут установлены кофе-принтеры, с помощью которых можно будет наносить различные изображения на кофейную пенку, мороженое, десерты и молочные коктейли.

По словам Кирелюка, на напитках можно будет печатать, например, фото посетителей или логотипы. Рисунки будут наноситься съедобными пищевыми красками, у которых нет вкуса и запаха, и которые никак не повлияют на восприятие напитка, не оставят следов на губах и посуде. Они не приносят вреда здоровью. Фото можно будет делать как в цвете, так и монохромным.

В ближайшее время компания ожидает необходимое оборудование китайского производства.

Также представитель «Белоруснефти» рассказал, что планируется поставка чайных машин из Китая. Они будут автоматически заваривать чай на заправках. Такого в Беларуси еще нет ни на одной АЗС. В ближайшее время компания решит, у кого закупать качественный лист чая.