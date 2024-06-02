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Пошел вон! Уходи!»: какой момент был для Лукашенко самым травматичным

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  • 2.06.2024, 11:32
  • 3,658
Пошел вон! Уходи!»: какой момент был для Лукашенко самым травматичным

Диктатор не оправился от шока до сих пор.

По мнению политолога Юрия Дракохруста, для Лукашенко за все время его правления были два самых драматичных момента, которые могли изменить историю Беларуси. Это 1996 и 2020 годы. Но самым травматичным был именно 2020-й.

«Когда он приезжал на МЗКТ (Минский завод колесных тягачей — ред.), и народ ему орет: «Пошел вон!», «Уходи!» С его честолюбием, самолюбием, верой, что народ с ним, это было для него шоком», — рассказал политолог.

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