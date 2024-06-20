В Добруше утонул 15-летний парень 20.06.2024, 4:44

Иллюстративное фото

Течение вынесло на середину реки.

В Добруше на реке Хоропуть утонул 15-летний подросток, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла днем 19 июня. По данным следствия, компания из двух несовершеннолетних парней и трех девушек отдыхала на необорудованном для купания берегу водоема. Около 16.30 двое парней решили искупаться. Течение вынесло 15-летнего подростка на середину реки, где он ушел под воду.

Сотрудники ОСВОД три часа вели поисковые мероприятия. В итоге они извлекли тело парня из воды.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства трагедии.