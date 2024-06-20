закрыть
20 июня 2024, четверг, 5:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Добруше утонул 15-летний парень

  • 20.06.2024, 4:44
В Добруше утонул 15-летний парень
Иллюстративное фото

Течение вынесло на середину реки.

В Добруше на реке Хоропуть утонул 15-летний подросток, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла днем 19 июня. По данным следствия, компания из двух несовершеннолетних парней и трех девушек отдыхала на необорудованном для купания берегу водоема. Около 16.30 двое парней решили искупаться. Течение вынесло 15-летнего подростка на середину реки, где он ушел под воду.

Сотрудники ОСВОД три часа вели поисковые мероприятия. В итоге они извлекли тело парня из воды.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства трагедии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси Сильвер Лойт