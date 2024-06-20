В Добруше утонул 15-летний парень
- 20.06.2024, 4:44
Течение вынесло на середину реки.
В Добруше на реке Хоропуть утонул 15-летний подросток, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Трагедия произошла днем 19 июня. По данным следствия, компания из двух несовершеннолетних парней и трех девушек отдыхала на необорудованном для купания берегу водоема. Около 16.30 двое парней решили искупаться. Течение вынесло 15-летнего подростка на середину реки, где он ушел под воду.
Сотрудники ОСВОД три часа вели поисковые мероприятия. В итоге они извлекли тело парня из воды.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства трагедии.