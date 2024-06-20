Треть поляков хочет принимать беженцев только из Беларуси и Украины 20.06.2024, 11:25

Фото: charter97.org

Результаты опроса.

Прием Польшей беженцев поддерживает 49% жителей страны, 35% — с условием, что это должны быть граждане соседних стран, таких как Украина и Беларусь, свидетельствуют результаты опроса, проведенного службой Opinia24 для Gazeta Wyborcza.

Россия, которая также граничит с Польшей, в публикации не упоминается.

14% респондентов согласны с приемом беженцев из других государств, 2% против приема, 9% не имеют мнения по этому вопросу.

По данным исследования, наиболее открытыми к беженцам являются жители крупных городов (32% поддержки для граждан всех стран), наименее открыты — проживающие в городах с населением до 20 тыс. человек (8%) и сельской местности (10%).

59% опрошенных поддерживают применение заградительных мер (так называемых «пушбэков», когда мигрантов выдворяют с территории страны) на польско-белорусской границе.

80% не против, чтобы беженцы работали в сфере торговли, услуг, медицины. 58% опрошенных не хотят видеть таких иностранцев среди политиков.

В качестве соседей беженцев готовы принять 75% участников исследования, в качестве зятя — 64%.

Опрос проводился 4–5 июня методом компьютерного и телефонного интервью, участие принял 1.001 человек.