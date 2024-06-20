Санкции Евросоюза впервые затронули поставки российского СПГ 20.06.2024, 11:44

Принят 14-й пакет.

В четверг, 20 июня, Европейский Союз согласился ввести новый 14-й пакет санкций против России, которые впервые коснутся поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает председательство Бельгии в Совете ЕС.

Euronews также отмечает, что пакет является результатом длительных переговоров между послами, которые провели недели, обсуждая чисто технические детали. Принятие несколько раз откладывалось из-за оговорок, высказанных несколькими странами, в частности Венгрией, которая пообещала заблокировать любые санкции в энергетическом секторе, и Германией, которая выступила против наложения на компании обязательств не допускать обхода ограничений

Брюссель установил два дедлайна — саммит G7 в Италии и Глобальный саммит мира в Швейцарии, чтобы дать Германии больше времени для решения проблемы.

Утром 20 июня страна дала понять, что ее беспокойства были удовлетворены, что, собственно, и открыло путь к соглашению.

Однако ограничение на импорт СПГ не дотягивает до полного запрета импорта, как блок ранее сделал с углем и нефтью, двумя крупнейшими источниками доходов РФ.

Взамен компаниям ЕС будет разрешено покупать российский СПГ, но запрещено реэкспортировать его в другие страны.

По оценкам Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), независимой организации, которая отслеживает российское ископаемое топливо, в 2023 году блок заплатил 8,3 млрд евро за 20 млрд кубометров российского СПГ, что составляет 5% от общего объема потребления газа.

Основными пунктами входа для российского СПГ являются такие страны как Бельгия, Франция и Испания.

По данным CREA, около 22% от этих поставок (4,4 млрд кубометров) были перегружены по всему миру, из которых 1,6 млрд кубометров были отправлены в другие страны-члены блока. Остальное ушло в Китай, Индию, Турцию и другие.

Кроме того, в прошлом году морская индустрия стран G7 обработала 93% российского экспорта СПГ, что оценивается в 15,5 млрд евро.

Новые санкции ЕС имеют целью ограничить этот прибыльный бизнес и возможности России получать средства для своей войны против Украины. Санкции также нацелены на три базирующихся в России, но еще не работающих СПГ-проекта, которые агентство Reuters ранее называло Арктик СПГ 2, Усть-Луга и Мурманск.

Страны-члены ЕС договорились о более жестких мерах для борьбы с обходом и закрытия лазеек, оставленных открытыми в 13 предыдущих пакетах санкций.

Конкретные детали этих мер не были сразу доступны, но считается, что они направлены на «теневой флот» устаревших маломерных танкеров, которые Кремль использует для того, чтобы обойти установленный G7 ценовой лимит на нефть, транспортируемую морским путем.

Отмечается, что несмотря на ограничения в 60 долларов за баррель, Россия в течение последних нескольких месяцев продавала свою нефть марки Urals по цене от 67 до 75 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что страны ЕС не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России, поскольку Германия продолжала блокировать его, несмотря на изъятие пункта, который Берлин считал проблематичным.