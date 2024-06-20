Британская разведка рассказала, что случилось с российским Су-34 3 20.06.2024, 12:35

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Истребитель-бомбардировщик упал в Северной Осетии.

Британская разведка предположила, что потеря Россией истребителя-бомбардировщика Су-34 в Северной Осетии могла быть связана с истощением самолетов и экипажей, время вылета которой увеличилось из-за рассредоточения авиации и размещения ее еще дальше от фронта.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном в четверг, 20 июня.

Разведчики отмечаются, что дальнейшие успешные украинские атаки на аэродромы, с которых проводятся ударные операции, такие как Моздок, Актюбинск и Морозовск, скорее всего, заставят Россию и в дальнейшем продолжать рассредоточивать авиацию.

По данным отчета, серия украинских ударов по целям в Крыму привела к уничтожению критически важных элементов российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Эти успехи подчеркивают, что Россия пытается защитить свои объекты в Крыму, несмотря на значительные экономические затраты на противовоздушную оборону.

Там отметили, что хотя вполне вероятно, что Россия сможет быстро заменить системы, дальнейшее истощение, вероятно, заставит ее привлекать оборудование из других регионов, чтобы сохранить плотность покрытия ПВО или же будет вынуждена смириться с уменьшением своих возможностей, подвергая свои войска в Крыму повышенному риску.