Замминистра обороны РФ Иванова уволили «в связи с утратой доверия» 20.06.2024, 20:01

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Тимур Иванов

Он находится под арестом.

Тимур Иванов был уволен с должности замминистра обороны в связи с утратой доверия, следует из реестра, размещенного на правительственном портале «Госслужба».

В качестве основания указан пункт 1.1 части 1 статьи 37 закона о госслужбе. В этом пункте говорится об увольнении в связи с утратой доверия.

20 июня в Басманном суде Москвы рассматривался вопрос о продлении ареста Иванову. Суд оставил его под стражей до 23 сентября.