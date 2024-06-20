Мир потребляет рекордное количество ископаемого топлива 20.06.2024, 23:34

Доклад.

Потребление ископаемого топлива и его выбросы в мире в прошлом году достигли рекордного уровня, несмотря на то, что доля ископаемого топлива в мировом энергобалансе несколько снизилась за год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад Энергетического института.

Прошедший год стал первым полным годом перенаправления российских энергетических потоков с Запада после вторжения Москвы в Украину в 2022 году и первым полным годом без серьезных ограничений на передвижение, связанные с пандемией COVID-19.

Общее глобальное потребление первичной энергии достигло рекордного уровня 620 эксаджоулей (ЭДж), а выбросы впервые превысили 40 гигатонн CO2.

В докладе зафиксированы изменяющиеся тенденции использования ископаемого топлива в разных регионах. В Европе, например, доля ископаемого топлива в энергетике упала ниже 70% впервые со времен промышленной революции.

В докладе говорится, что на ископаемое топливо пришлось почти все возрастание спроса в Индии в 2023 году, тогда как в Китае использование ископаемого топлива выросло на 6% и достигло нового максимума. Однако с прошлого года на долю Китая также пришлось больше половины мирового прироста производства возобновляемой энергии.

Мировой спрос на первичную энергию в 2023 году вырос на 2% по сравнению с 2022 годом и составил 620 ЭДж.

Использование ископаемого топлива выросло на 1,5% до 505 ЭДж, что составило 81,5% общего энергобаланса, что на 0,5% меньше, чем в 2022 году.

В 2023 году использование ископаемого топлива не увеличилось ни в одной европейской стране.

Производство возобновляемого топлива (без учета гидроэнергетики) выросло на 13% до нового рекордного уровня в 4748 терават-часов (ТВтч). Доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе без гидроэнергетики составила 8% по сравнению с 7,5% в отчете за 2022 год.