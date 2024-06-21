Пхеньянский гамбит Фредерик Кемп

21.06.2024, 18:11

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Фредерик Кемп

Фото: Getty Images

Российская поддержка подстегивает Кима на более агрессивные действия.

Наблюдая за саммитом Путина и северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Пхеньяне с точки зрения этой представляющей опасность для демократии столицы, значение этой встречи становится еще более пугающим.

Проблема не столько в содержании нового соглашения между Путиным и Кимом, которое, в зависимости от того, кого вы слушаете, является либо взаимным оборонным «альянсом» (характеристика северокорейского лидера), либо чем-то гораздо меньшим. Путин заявил, что Россия «не исключает» военно-технического сотрудничества и что соглашение предусматривает «взаимную помощь в случае агрессии против одной из сторон».

И дело даже не в возникшем во время визита ощущении атмосферы крепкой мужской дружбы в отношениях, которые не так давно весьма охладились из-за ядерного прорыва Пхеньяна. Подарком Путина Киму по прибытии был российский лимузин, потому что он знал, что сорокалетний автократ любит прокатиться с шиком. Подарком Кима Путину стал северокорейский портрет самого российского лидера — оценка Кимом того, как лучше всего расположить к себе Путина.

На самом деле, самым страшным моментом является то, что полномасштабное вторжение Путина в Украину в феврале 2022 года должно было оставить лидера в изоляции и ослабить его из-за тяжелых военных потерь России и последовавшего за этим шквала санкций. Вместо этого оно привело к созданию, возможно, самой тесной за всю историю оборонно-промышленной конфедерации автократов — России, Китая, Северной Кореи и Ирана.

Для получения подробной информации обо всей картине читайте статью в Wall Street Journal, основанную на источниках, полученных от американских чиновников обороны и разведки, о том, как «военное сотрудничество России с Ираном, Северной Кореей и Китаем расширилось до обмена секретными технологиями, которые могут угрожать (США) и их союзникам еще долго после окончания войны в Украине».

За более узким, но не менее показательным взглядом на последствия развивающихся отношений Северной Кореи с Россией я обратился к Маркусу Гарлаускасу из Atlantic council, директору Индо-Тихоокеанской инициативы по безопасности.

Ранее он два десятилетия проработал в правительстве США, в том числе, в качестве сотрудника национальной разведки по Северной Корее. Это была работа, на которой он, помимо прочего, оказывал непосредственную аналитическую поддержку тогдашнему президенту Дональду Трампу во время его встреч с Кимом в Сингапуре и Ханое. Гарлаускас знает свое дело.

Больше всего его беспокоит даже не та военная мощь, которую Северная Корея предоставляет России, — это настолько обеспокоило сотрудников американской разведки, что они недавно решили обнародовать секретные детали того, что им удалось обнаружить. Согласно последним данным, опубликованным на этой неделе Государственным департаментом США, за последние месяцы Северная Корея оказала России поддержку в виде более чем 11 тыс. контейнеров с боеприпасами — от обычной артиллерии до десятков баллистических ракет.

Помимо того, что Северная Корея дала Путину возможность убивать больше украинцев и поддерживать его незаконную войну, сближение Путина с Пхеньяном «делают Северную Корею гораздо более сложной проблемой», — говорит Гарлаускас.

По его словам, поддержка Кима со стороны Путина позволяет Северной Корее более эффективно обходить резолюции и санкции ООН в отношении ее оружейного потенциала, обеспечивая Пхеньяну более широкий доступ к технологиям двойного назначения и столь необходимый доступ к твердой валюте.

Российская поддержка подстегивает Кима, — благодаря надежному покровительству члена Совета Безопасности ООН — на более агрессивные действия в отношении Южной Кореи и Соединенных Штатов. По сути, Путин прикрывает одного из главных мировых акторов-изгоев от последствий бряцания ядерным оружием и запусков ракет.

V, [2024.06.21 18:07]

Кроме того, использование Россией северокорейских баллистических ракет против Украины дает Киму возможность отточить возможности своего оружия и усовершенствовать тактику и методы борьбы с противоракетной обороной, разработанной США. Обычно мир замечает и реагирует, когда Северная Корея запускает одну из своих баллистических ракет, но теперь это оружие теряется в тумане войны в Украине.

На Тайвань я и Гарлаускас прибыли в составе делегации Atlantic council высокого уровня, в которую входят бывший президент Латвии Эгилс Левитс, бывший министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек и Мэтью Кройнинг, возглавляющий наш Центр стратегии и безопасности имени Скоукрофта.

В одном из следующих выпусков мы расскажем о роли Тайваня и Украины как прифронтовых государств, на которые нацелилась эта быстро развивающаяся конфедерация автократий. Пхеньянский гамбит Путина — часть этих усилий, и его актуальность и значимость легко заметить с позиции нашей делегации, в тысяче миль к югу.

Фредерик Кемп, «Новое время»