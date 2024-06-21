В двух белорусских городах больницы переполнены пациентами с пневмонией 21.06.2024, 19:17

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Власти молчат.

На странице мозырского городского паблика обсуждают заполненность местной детской больницы в связи с заболеваниями пневмонией, пишет «Флагшток».

В сообщении утверждается, что «вся детская больница переполнена»:

«Лето наступило, а болеть не перестали — почему так? Причем, уже по второму кругу ложат, болеют дети семьями».

В комментариях жители райцентра согласились с автором сообщения и подтвердили переполненность больницы.

«У меня дочь заболела. Стало резко плохо 27.05 (температура и сильная слабость, лёгкий кашель). Диагноз поставили только 06.06 после того, как я настояла на снимке. Левосторонняя полисигментарная пневмония. В больницу не положили из-за переполненности, лечение начали самостоятельно дома и была положительная динамика. Контрольный снимок ещё не делали. Восстанавливается ещё до сих пор», — написала Светлана.

«Переполнена, неделю назад ребенка с температурой 40 не положили. Пока рот не открыла и не добилась направления во взрослую инфекционку. У нас снимок ничего не показал», — написала Алина.

Судя по комментариям, такая же ситуация наблюдается и в соседних Калинковичах.

«Сын лежал неделю назад, всё полно, инфекционка заполнена тоже», — рассказала Марина.

«Да, и в Гомеле такая ситуация, симптомов нет, только высокая температура и в итоге пневмония», — добавила еще одна участница обсуждения.

«Мои двое детей из троих лежат в больнице. Дочь осталась в Калинковичах, а меня с меньшим в Гомель. И поверьте, что в Калинковичах, что в Гомеле переполнены отделения. Анализы норм, только высоченная температура и как следствие пневмония. Впервые с таким столкнулась», — рассказала другая жительница райцентра.

Официально на этот счет пока ничего не сообщается — информации на ресурсах государственных структур системы здравоохранения о заполненности больниц и заболеваниях пневмонией нет.