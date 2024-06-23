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Associated Press: 90 тысяч россиян готовились к новому наступлению на Украину

  • 23.06.2024, 1:11
Associated Press: 90 тысяч россиян готовились к новому наступлению на Украину

Что помешало оккупантам?

Более 90 тысяч российских военных готовились к новому наступлению на территорию Украины в то время, когда США разрешили ВСУ использовать западное оружие для ударов по территории России. Об этом говорится в материале Associated Press.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк отметил: Силы обороны Украины уничтожали целые колонны вражеских войск в приграничных российских областях через несколько часов после получения разрешения от западных союзников.

Благодаря этому украинские военные сумели предотвратить продвижение россиян в Харьковской области. До этого ВСУ не могли нацелиться на них — все необходимые военные объекты, в том числе склады с боеприпасами и топливом находились в 20 километрах от того места, куда украинцы могли нанести удар.

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