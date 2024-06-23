«ВСУ забрасывают бомбы россиянам за шиворот» 1 23.06.2024, 11:47

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Украинские военные применяют хитрую тактику.

Паритета у ВСУ с войсками РФ по беспилотникам нет. У россиян действительно больше дронов, но украинские военные стараются не количеством побеждать, а качеством применения, рассказал заместитель командира батальона ударных БПАК «Ахиллес» 92 ОШБр Олесь Маляревич, передает «24 канал».

«За количеством мы не гонимся, мы стараемся брать качеством. Если россияне, например, могут себе позволить свободную охоту, когда полностью заряженный дрон летит на какую-то цель, а ее нет, то он просто падает в поле, или заканчивается батарейка. Мы этого не допускаем. Каждый наш дрон идет на цель», - сказал боец.

Ранее стало известно, что украинские разработчики смогли усовершенствовать ударные дроны с помощью специального чипа, который позволяет откладывать удар.

«Пользуемся, когда делаем дистанционное минирование, забрасываем бомбы россиянам за шиворот, противотанковые мины или другие устройства, которые срабатывают через некоторое время автоматически, - рассказал Маляревич. - Бывает такое, что враг прячется за деревом, или домом, бегает, а дрон за ним летает и в конце концов дрон всегда побеждает, потому что пилот знает, что делать, чтобы уничтожить оккупанта».