Кругом банкрот Telegram-канал «СерпомПо»

24.06.2024, 10:01

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Враг пришел не с той стороны.

Вчерашние трагические события в Дагестане, следом за трагедией «Крокуса» говорят об одном – реальная угроза безопасности России в исламистах.

Она не в мифической угрозе НАТО или Америки, которая была целиком выдумана лично Путиным, его подчиненными Патрушевым, Нарышкиным и другими.

Полезли воевать на запад, а оказалось, что противник пришел не с той стороны. Причем, география – от Москвы («Крокус») до Северного Кавказа (Дагестан).

Российским властям надо срочно сворачивать свою «спецоперацию», переходить к конструктивным (т.е. не путинским) переговорам с Украиной, радикально улучшать отношения с миром (друзей у Путина нет нигде, в Китае тоже).

Ведь провал за провалом – во всем. Нет ни одной области, в которой была бы видна перспектива для страны. Зато красивых картинок, «надувания щек» и хамства лузеров сколько угодно.

Telegram-канал «СерпомПо»