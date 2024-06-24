Кругом банкрот
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 24.06.2024, 10:01
- 7,102
Враг пришел не с той стороны.
Вчерашние трагические события в Дагестане, следом за трагедией «Крокуса» говорят об одном – реальная угроза безопасности России в исламистах.
Она не в мифической угрозе НАТО или Америки, которая была целиком выдумана лично Путиным, его подчиненными Патрушевым, Нарышкиным и другими.
Полезли воевать на запад, а оказалось, что противник пришел не с той стороны. Причем, география – от Москвы («Крокус») до Северного Кавказа (Дагестан).
Российским властям надо срочно сворачивать свою «спецоперацию», переходить к конструктивным (т.е. не путинским) переговорам с Украиной, радикально улучшать отношения с миром (друзей у Путина нет нигде, в Китае тоже).
Ведь провал за провалом – во всем. Нет ни одной области, в которой была бы видна перспектива для страны. Зато красивых картинок, «надувания щек» и хамства лузеров сколько угодно.
Telegram-канал «СерпомПо»