Аналитик: Лукашенко боится за безопасность семьи 24.06.2024, 11:59

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Коллаж: Charter97.org

В Беларуси — полный дисфункционал власти.

Аналитик Сергей Чалый в своей программе назвал закономерный итог правления Лукашенко:

— Каков же результат правления любого популиста? Это полный дисфункционал власти.

В ситуации, когда у вас нормальная конституционная процедура смены власти объявляется экстремистской и террористической, не удивительно, что на чиновников ужас наводит одна только мысль «что же будет без Лукашенко».

Поэтому в следующем году как никогда актуальным станет еще один лозунг Лукашенко 1994 года: «Эра семидесятилетних правителей завершается. Беларусь нуждается в новых людях и новой политике».

Актуальным он становится не только потому, что правителю к этому моменту будет ровно 70 лет, и не потому, что, как считают некоторые аналитики, Лукашенко не понимает, как построить систему транзита власти с гарантий безопасности для своей семьи.

На самом деле он и раньше этого не понимал, а сейчас точно знает, что никак не может построить такую систему.

Но транзит власти рано или поздно произойдет — это неизбежно. Просто если ты не можешь сделать это управляемо, он произойдет помимо твоей воли и катастрофически, — заключил Чалый.