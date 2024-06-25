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Герцог Люксембурга отрекается от престола в пользу сына

  • 25.06.2024, 3:00
  • 1,106
Герцог Люксембурга отрекается от престола в пользу сына

Церемония передачи престола состоится в октябре.

Герцог Люксембурга Анри объявил, что намерен передать трон своему сыну после 24 лет правления.

Монарх объявил о своем решении в Национальный день — ежегодное мероприятие, когда члены королевской семьи, правительства и парламента собираются, чтобы отпраздновать официальный день рождения Великого Герцога.

По словам герцога, церемония передачи престола состоится в октябре 2024 года.

«В связи с этим я, вместе с Великой герцогиней, принцем Гийомом и принцессой Стефанией, хотел бы сообщить вам, что я решил передать титул Лейтенанта принцу Гийому в октябре этого года. Со всей любовью и уверенностью я желаю ему всего наилучшего», - сказал он.

Это изменение означает, что Великий Герцог Анри сохранит свой официальный титул, но вместо него все обязанности будет выполнять его сын. Полное изменение в Великом Герцогстве, вероятно, займет несколько лет.

Как сообщается на официальном сайте Дворца, «наместника-представителя традиционно проходит в процессе смены правления».

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