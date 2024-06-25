Сколько стоит отдохнуть в Беловежской пуще в этом году 25.06.2024, 5:14

Цены выросли почти на все.

Отдых на природе среди реликтового леса, рек и озер привлекает многих. Издание BGmedia выяснило, сколько будет стоить самый бюджетный турпакет в Беловежской пуще и как изменились цены с прошлого года.

Журналисты решили рассмотреть варианты, которые предоставляют в самом Национальном парке. В первую очередь интересны цены на проживание. Например, сутки в трехкорпусном гостиничном комплексе «Каменюки» обойдутся от 150 до 570 рублей в зависимости от количества гостей и выбранного номера. В прошлом году ценник был гораздо ниже — от 118 до 288 рублей. Это дешевле на 27−98%, чем в этом году. В стоимость входят завтраки. Интерьер в номерах плюс-минус одинаковый.

Следующий вариант жилья — в гостинице № 2, которая находится в агрогородке Каменюки. Стоимость проживания здесь — от 120 до 210 рублей. Как и в первом случае, все зависит от категории номера. Какой был ценник в июне 2023 года? Гораздо ниже — от 80 до 138 рублей. Выходит, за год стоимость проживания выросла на 50%. В отличие от гостиничного комплекса «Каменюки», который находится на территории парка, гостиница № 2 расположена в 1,2 км от главного входа в парк.

Третий вариант жилья, предлагаемый на сайте, — гостиничный комплекс «Жарковщина». Он расположен в 63 км от административного центра Беловежской пущи в Свислочском районе Гродненской области. Варианты проживания тут уже поразнообразнее. Можно отдохнуть в обычном корпусе, в доме графа Тышкевича или в домике лесничего. Цены зависят от выбора места и колеблются от 57 до 135 рублей. По сравнению с прошлым годом проживание тут подорожало не сильно — на 8−10%.

Самый бюджетный вариант — отдых в лесоохотничьем хозяйстве «Выгоновское» в гостинице на берегу Выгонощанского озера. Если верить сайту Беловежской пущи, то цена стартует от 25 рублей за сутки. В прошлом году было от 17 рублей. Итого — подорожание на 47%.

Что делать в Беловежской пуще: развлечения и цены

Тут будет уместна фраза «Любой каприз за ваши деньги». Руководство Национального парка организует большое количество различных экскурсий: по пуще, с заездом в различные музеи, в поместье Деда Мороза и так далее. Ценник на билеты колеблется от 10 до 30 рублей. По сравнению с прошлым годом — дороже в полтора-два раза.

Для любителей активного отдыха есть пешие и велосипедные маршруты. В зависимости от маршрута, велопрогулка с арендой велосипеда обойдется от 15 до 35 рублей. Маршрут может занимать от одного до 5 часов. В этом случае ценник такой же, как и в прошлом году.

Если есть свой велосипед, то нужно будет заплатить только за возможность покататься в пуще. Цена — от 10 рублей. С заездом в поместье Деда Мороза — 25 рублей, тогда как в прошлом году было 15.

Во сколько обойдется отдых в Беловежской пуще?

Согласно самому бюджетному турпакету «Полупансион» цена на пятидневный отдых на одного человека стартует от 706 рублей. За двоих — от 1128 рублей. В ценник входят проживание в гостиничном комплексе «Каменюки», завтраки и ужины, а также экскурсии.