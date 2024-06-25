В Бресте задержали парня, который раскритиковал Z-свастику
- 25.06.2024, 11:56
Он в ИВС.
В Бресте задержали белоруса, который возмутился Z-символикой. Он находится в изоляторе временного содержания, пишут правозащитники.
По Бресту недавно ходили люди с соответствующими российскими флагами (в том числе «вагнеровским»). На днях в TikTok появилось видео, где местная жительница возмутилась этим.
Она хотела выяснить, кто они такие и почему ходят с такой символикой по белорусскому городу. К ней присоединился проходивший мимо парень — его тоже возмутил этот факт.
Брестский ГУБОПиК отреагировал — парень задержан. Схватили бы и женщину, но она успела уехать за границу.