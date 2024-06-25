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В Бресте задержали парня, который раскритиковал Z-свастику

  • 25.06.2024, 11:56
В Бресте задержали парня, который раскритиковал Z-свастику

Он в ИВС.

В Бресте задержали белоруса, который возмутился Z-символикой. Он находится в изоляторе временного содержания, пишут правозащитники.

По Бресту недавно ходили люди с соответствующими российскими флагами (в том числе «вагнеровским»). На днях в TikTok появилось видео, где местная жительница возмутилась этим.

Она хотела выяснить, кто они такие и почему ходят с такой символикой по белорусскому городу. К ней присоединился проходивший мимо парень — его тоже возмутил этот факт.

Брестский ГУБОПиК отреагировал — парень задержан. Схватили бы и женщину, но она успела уехать за границу.

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