Прокол питерского чекиста Виктория Зубкова, planeta.press

26.06.2024, 9:57

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Как Путин снимает ограничения Южной Кореи на поставки оружия Украине.

Москва рассчитывает, что Сеул спокойно воспримет соглашение между РФ и КНДР, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Надеемся, что в Сеуле с пониманием воспримут новый договор, и там возобладает здравый подход, в том числе к отношениям с Россией», — сказал российский дипломат в интервью РИА Новости.

Руденко заверил, что связи между Москвой и Сеулом усилиями правительств двух стран, несмотря на то, что Южная Корея примкнула к санкционному режиму, «удалось, тем не менее, удержать в прагматичном русле и не скатиться к прямой конфронтации». «Мы рассчитываем, что такой подход разделяют и в Сеуле», — добавил он.

В России тешат себя надеждами, а в Южной Корее предупредили, что Сеул определит объем своих поставок оружия Украине, основываясь на позиции России в отношении Северной Кореи.

«Существуют различные варианты предоставления оружия, и наша позиция относительно недавних событий в отношениях между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия будет подходить к ситуации в будущем», — цитирует агентство Yonhap советника по национальной безопасности Чан Хо Чжина.

Среди рассматриваемого потенциального оружия — 155-мм артиллерийские снаряды, а также системы противовоздушной обороны.

«Официальные лица Сеула сохраняют стратегическую неопределенность относительно типов вооружений, рассматривая это как дипломатический шаг, чтобы использовать возможность давления на Москву, чтобы она воздержалась от передачи ключевых военных технологий Пхеньяну», — пишет издание.

Ранее советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чан Хо Чжин заявил, что Сеул осуждает подписание соглашения между РФ и КНДР. Он отметил, что любое сотрудничество, прямо или косвенно способствующее военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Напомним, Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18–19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Указанный договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.

Договор предусматривает, что в случае возникновения «непосредственной угрозы» вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона «по требованию» немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные «практических меры» взаимопомощи для содействия «устранению возникшей угрозы». Если одна из сторон подвергнется «вооруженному нападению» со стороны какого-либо государства или нескольких государств и «окажется таким образом в состоянии войны», то другая сторона «незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами».

Ситуацию усугубляет тот факт, что глава КНДР Ким Чен Ын официально объявил, что отказывается от цели мирного объединения с Южной Кореей. Он призвал «исключить из национальной истории сами концепции «объединения», «примирения» и «единой нации», а заодно «снести Арку трех принципов объединения Родины», 30-метровый монумент, возвышающийся на юге Пхеньяна. Территория к югу от 38 параллели была объявлена полноценным, но враждебным государством, что резко повысило шансы возобновления войны на полуострове.

Эксперты назвали заявление Кима идеологическим сдвигом тектонических масштабов, так как на идее, что Корея когда-нибудь будет единой, зиждилось само существование КНДР. Это как если бы Брежнев в конце 1970-х объявил, что СССР больше не будет строить коммунизм.

Путин готов дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове, в частности, а если получится, то и в Азии в целом. Своими маневрами он пытается запугать Запад усилением хаоса во всем мире в надежде, что Вашингтон отправит в Москву эмиссаров договариваться с выжившим из ума чекистом, в том числе об уступках по Украине.

Однако геополитические упражнения питерского чекиста порядком утомили мир. После подписания договора о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал к еще большей сплоченности стран Запада на фоне сближения авторитарных держав. Он также отметил, что это делает еще более важным для НАТО сотрудничество с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Руководители правительств Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи были приглашены на юбилейный саммит НАТО, который состоится 9–11 июля в Вашингтоне.

Кроме того, до сих пор Южная Корея поставляла в Украину только нелетальное оружие, но эта политика будет пересмотрена. Страна обладает мощным военно-промышленным комплексом, является одним из ведущих в мире производителей артиллерийских снарядов, а также танков, самоходных артиллерийских установок и бронетранспортеров. Важно то, что корейцы производят простое в эксплуатации оружие, еще и дешевле и быстрее, чем европейцы и американцы. После начала полномасштабной войны в Украине южнокорейскую продукцию раскупают ка «горячие пирожки», в том числе и союзники Украины для замещения собственных запасов, которые идут на нужды украинской армии. Всего за пару лет Южная Корея буквально ворвалась в круг ведущих производителей и поставщиков военной техники, оружия и боеприпасов в разные страны мира и заинтересована в прямых поставках Украине.

К слову, это далеко не последние плохие новости для России в части наращивания военных поставок Украине.

«Сербия повела себя как последняя конченная шл@ха», — заявил на днях известный российский пропагандист Сергей Мардан, комментируя вскрывшиеся поставки сербских боеприпасов в Украину. «Даже если я знаю [куда попадают боеприпасы], это не моя работа», — прокомментировал утечку Александар Вучич.

Продажа боеприпасов — возможность для бизнеса, а его работа — заботиться о народе Сербии и добиться того, чтобы страна продавала боеприпасы. За это он и получил нелестный эпитет из Кремля, но, впрочем, это уже совсем другая история.

Виктория Зубкова, planeta.press

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