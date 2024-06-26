Два знаковых события для Украины Владимир Фесенко

26.06.2024, 12:30

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Владимир Фесенко

Они произошли практически одновременно.

Июнь оказался очень насыщенным на важные события для Украины. 25 июня произошли еще два знаменательных события.

Во-первых, официально начались переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это качественно новый, предфинишный, но длительный и очень содержательный этап европейской интеграции Украины. Постоянно слышу вопрос: когда именно мы будем в составе Евросоюза? На самом деле, сейчас надо концентрироваться не на конечной цели, а на сложной и масштабной работе, которую нам надо выполнить, чтобы стать членом Европейского Союза. Как свидетельствует опыт большинства стран, которые вступали в ЕС за последние 20 лет, сам процесс европейской интеграции является мощным инструментом модернизации, активного развития и различных структурных реформ. Как это ни парадоксально, в данном случае процесс является даже более важным, чем конечный результат. Но только в том случае, если процесс направлен на эффективный результат и движется достаточно быстро. Нам еще надо очень много сделать — и в борьбе с коррупцией, и в реальном обеспечении верховенства права, и в обеспечении устойчивого и быстрого социально-экономического развития. Но главное — нам надо выстоять против российского нашествия. И именно это будет решающим условием нашего вступления в Евросоюз.

Президент Зеленский напомнил о том, что заявка Украины на вступление в Евросоюз была подписана и направлена в Брюссель на пятый день полномасштабной войны. Он сказал, что тогда это воспринималось не более, чем мечта. Я выражусь не так деликатно. Многие тогда, когда враг пытался штурмовать столицу Украины и было неизвестно, чем закончится эта война, воспринимали это обращение как бессмысленность или как акт отчаяния. Но сегодня мы имеем конкретный и успешный результат европейской интеграции Украины — начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Пока это не окончательный результат, но стратегически важный и многообещающий. За два года, да еще и в условиях нынешней масштабной войны, Украина сделала огромный рывок на своем пути к объединенной Европе.

Вся эта история является очень показательной. И в нашем стремлении к членству в Евросоюзе, и в борьбе с врагом, и во многих других общественных и государственных делах, надо не только мечтать, но и быстро, решительно и нестандартно действовать. Именно так делаются политические прорывы. Но также надо иметь в виду, что успехи европейской интеграции Украины были обеспечены героизмом украинского сопротивления российскому нашествию, единством и эффективностью действий государственных структур и гражданского общества. И этот потенциал нам надо сохранять и использовать и в дальнейшем.

Для борьбы с российским врагом, который пытается уничтожить и украинское государство и нашу европейскую мечту, нам очень нужна международная поддержка, и не только оружием. Крайне значимым является международно-правовое осуждение российской агрессии против Украины.

И именно в этом контексте я рассматриваю второе знаменательное событие 25 июня. Палата предварительного производства II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест ныне бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. МУС продолжает работать в расследовании преступлений российских руководителей против Украины. Очень надеюсь, что это не последние такие ордера Международного уголовного суда. А в перспективе должны быть и приговоры международного правосудия российским преступникам.

Символично, что эти два события произошли почти одновременно. И европейская интеграция Украины, и наше сопротивление российскому нашествию, и международно-правовая оценка (пусть и предварительная) преступлений российских руководителей против Украины — это взаимосвязанные процессы. И их связь надо сохранять, укреплять и двигать дальше.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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