Гурулев трясет малиновыми брылями 1 Александр Невзоров

27.06.2024, 9:46

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В России все пошло «не так».

Не зря Гурулев трясет малиновыми брылями. Старый алкоголик чует беду и ищет пути спасения.

Действительно, уровень общественного идиотизма в РФ не дотягивает до той кондиции, когда 99% населения - послушные рабы, готовые по «щелчку пальцами» режима переселиться в гроб.

Нужная кондиция достигается только тогда, когда народец не только насквозь пропитан идеологией, но и порабощен ею; т.е когда идеология полностью выдавила из человека «всё лишнее», западное и «враждебное».

Действительно, «рабы совка» на 100% были сделаны только из советских «деталей».

Все эти «тихие зори», «отцы солдата» и прочие военные фальшивки СССР становились абсолютной основой совкового мировоззрения. Они «работали».

Сейчас «все не так».

Поэтому пропаганда предлагает по второму разу пустить в ход старые, проверенные советские надурители.

Это наивный, но единственный шанс путинизма быстро сформировать не просто покорные, но и вдохновенные массы.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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