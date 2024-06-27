Гурулев трясет малиновыми брылями1
- Александр Невзоров
- 27.06.2024, 9:46
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В России все пошло «не так».
Не зря Гурулев трясет малиновыми брылями. Старый алкоголик чует беду и ищет пути спасения.
Действительно, уровень общественного идиотизма в РФ не дотягивает до той кондиции, когда 99% населения - послушные рабы, готовые по «щелчку пальцами» режима переселиться в гроб.
Нужная кондиция достигается только тогда, когда народец не только насквозь пропитан идеологией, но и порабощен ею; т.е когда идеология полностью выдавила из человека «всё лишнее», западное и «враждебное».
Действительно, «рабы совка» на 100% были сделаны только из советских «деталей».
Все эти «тихие зори», «отцы солдата» и прочие военные фальшивки СССР становились абсолютной основой совкового мировоззрения. Они «работали».
Сейчас «все не так».
Поэтому пропаганда предлагает по второму разу пустить в ход старые, проверенные советские надурители.
Это наивный, но единственный шанс путинизма быстро сформировать не просто покорные, но и вдохновенные массы.
Александр Невзоров, «Телеграм»