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ВСУ ликвидировали большую группу топ-офицеров РФ

  • 27.06.2024, 11:26
  • 1,350
ВСУ ликвидировали большую группу топ-офицеров РФ

Часть из них — на российской территории.

Украинские воины продолжают регулярно уничтожать российских захватчиков. Среди ликвидированных оказалась пачка высокопоставленных оккупантов.

Как сообщает украинский офицер и военный блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», который отслеживает потери РФ, воинам удалось «задвохсотить» почти десяток российских офицеров. Среди ликвидировнных:

майор Садреев Рамиль, удар по военному полигону 726 уцпво в г. Ейске;

старший лейтенант Гуня Артем, удар по военному полигону 726 уцпво в г. Ейске;

подполковник Пирожков Николай;

майор Петушков Евгений;

бывший капитан полиции, командир взвода лейтенант Ахунов Ильшат;

капитан Фатыхов Ренат;

капитан Васильев Алексей;

старший лейтенант Новиков Алексей;

лейтенант Сунгуров Салим.

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