ВСУ ликвидировали большую группу топ-офицеров РФ
- 27.06.2024, 11:26
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Часть из них — на российской территории.
Украинские воины продолжают регулярно уничтожать российских захватчиков. Среди ликвидированных оказалась пачка высокопоставленных оккупантов.
Как сообщает украинский офицер и военный блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», который отслеживает потери РФ, воинам удалось «задвохсотить» почти десяток российских офицеров. Среди ликвидировнных:
майор Садреев Рамиль, удар по военному полигону 726 уцпво в г. Ейске;
старший лейтенант Гуня Артем, удар по военному полигону 726 уцпво в г. Ейске;
подполковник Пирожков Николай;
майор Петушков Евгений;
бывший капитан полиции, командир взвода лейтенант Ахунов Ильшат;
капитан Фатыхов Ренат;
капитан Васильев Алексей;
старший лейтенант Новиков Алексей;
лейтенант Сунгуров Салим.