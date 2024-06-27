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ВСУ второй раз атаковали Курскую область из HIMARS

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  • 27.06.2024, 11:39
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ВСУ второй раз атаковали Курскую область из HIMARS

Среди российских военных есть потери.

В соцсетях появились фото разрушенного в результате удара HIMARS здания в РФ. Удар ВСУ нанесли днем 26 июня в район деревни Стропицы Рыльского района. Повреждения получила недействующая местная школа, где базировались российские военнослужащие. Пятеро оккупантов получили ранения. Об этом сообщает российское издание ASTRA со ссылкой на свои источники.

Врио главы Курской области Смирнов ранее сообщал, что «в результате атаки украинского БПЛА в деревне Стропицы Рыльского района повреждено здание не действующей два года школы, а также три домовладения и один легковой автомобиль».

22 июня ВСУ впервые выпустили две ракеты HIMARS по Курской области — поселку Мирный в Суджанском районе и по селу Долгие Бумы в Беловском районе.

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