Ересь русского мира 5 Мартин Скавронский, Newssky

27.06.2024, 11:46

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Как Московский патриархат стал сектой.

Независимо от того, является ли «Русский мир» правильным термином или нет, существует мировоззрение, получившее распространение в России, особенно среди Церкви, которая «прославляет» русскую культуру, язык и цивилизацию.

Она изображает современную Россию как преемницу Российской империи, «Третий Рим» и последний бастион христианской цивилизации, противостоящий безбожному Западу. Но как это все соотносится с христианским вероучением как таковым?

Существенным для этой концепции является мнение о том, что Украина и Беларусь (но не только они, как мы покажем ниже) не являются отдельными, самостоятельными и независимыми образованиями, а являются частью одной и той же российской цивилизации. По этой причине существование Украины как государства и стремление ее народа к интеграции в западный мир является оскорблением Путина, который даже опубликовал ряд статей, в которой утверждается, что Украина якобы не имеет законных претензий на государственность. Отчасти популярность этого мировоззрения обусловлена деятельностью Патриарха Кирилла, одного из самых ярых его пропагандистов.

В постсоветский период многие россияне глубоко разочаровались в коммунизме. Хотя Путин смог сохранить власть, ему нужна была некоторая идеологическая легитимность. Церковь предложила ему такую идеологию в форме религиозного империализма.

Яркую и правомочную оценку данного явления дал владыка Лев (Макконен), Архиепископ Хельсинки и всея Финляндии, который 7 июня 2024 года выступил с речью на Генеральной ассамблее своей церкви. В своем выступлении он затронул и тему РПЦ МП имени Сталина: «Наше современное время породило новый тоталитарный миф и идеологию под видом православия, которая на самом деле вообще не представляет собой христианство. Несколько лет назад я еще мог распознать некоторые остатки православия в Московском Патриархате, но теперь на смену им пришла смесь русского мессианства, православного фашизма и этнофилетизма.

Последняя упомянутая ересь была осуждена поместным Константинопольским синодом 152 года назад. Россия теперь смотрит на себя как на единственную силу добра в мире, имеющую задачу противостоять Западу, который впал во зло. Это, в свою очередь, представляет собой манихейскую ересь, в которой мир разделен на противоположности: свет и тьму, добро и зло и т. д.». (выделено нами-NS).

И вот мы по подсказке владыки Льва вновь подошли к Владимиру Путину и его идеологии «Русского мира». Христианство снова фатально разделено, но уже не на Западе, а на православном Востоке, с той важной разницей, что сторонники ереси являются не жертвами, а гонителями иных христиан (особенно в Украине, где Вера Христова пребывает в лучшем положении).

Конечно, это не первый случай, когда национальная церковь объединяется с кровавым диктатором, но последствия этого последнего разделения могут оказаться более продолжительными и далеко идущими. А данная ересь, поощряемая ведущими деятелями Московского Патриархата, после интронизации Патриарха Кирилла в 2009 году, основывается на этническом идеале: сохранить «святую Русь», якобы включающую в себя Украину и Беларусь. И, как сразу отмечают серьезные православные богословы (их идеи мы изложим реферативно ниже), это фатально подрывает православное единство. Более того эта доктрина размывает и разрывает основы Христианства как такового.

Основные аргументы Кремля в оправдание агрессивной войны против Украины являются подтверждением призвания России стать защитницею «русского мира». Эта концепция была популяризирована в конце 1990 года среди так называемой «высоко-духовной интеллигенции» своего рода «секты» методологов (руководитель Петр Щедровицкий).

Создать в СССР «секту» типа методологов было возможно только с одобрения КГБ/КПСС. И это не теория заговора, потому что любые новшества и вольнодумство карались законом. Вот и задумайтесь, откуда все эти ребята вышли прямо во властные структуры. А потом они пришли и в ВУЗы; но, похоже, что это метод лишения людей способности к здравомыслию, и что те, кто все это здесь внедрил, не чужды «четвертому рейху». Не то, что этот кружок был источником идей и методологий, а то, что над этим кружком стояли кукловоды, которые, прикрываясь кружком, делали темные дела.

Действительно, по идее, «русский мир» должен объединять всех русскоязычных людей, живущих в России и за границей, а не делить на тех, кто неизвестно что поддерживает из-за страха наказания, и тех, кто уехал по разным причинам, но уже как бы «другие», а также на «иноагентов», выросших в своей собственной стране. Но это только на уровне деклараций, точнее дешевого пиара для «полезных идиотов» всех мастей от детей белоэмигрантов до всевозможных лузеров и тоскунов. А в результате все это варево трансформировалось в пропаганду и продвижение неофашизма в форме путинизма.

И для этой цели (чтобы вовлечь в орбиту еще целые стада иных «полезных идиотов»), как и во дни Сталина, стали использовать РПЦ МП имени Сталина. Трудно не увидеть, как она (РПЦ) заняла сторону фашистского режима, открыто поддержав войну против Украины.

А между тем вспомним положения именно христианской морали. Развязывание войны – это окончательное нарушение закона любви Христа. Любое учение, поощряющее разделение, недоверие, ненависть и насилие между народами, религиями, конфессиями, нациями или государствами подлежит осуждению со стороны богословов и иерархов. Особенно безнравственно осуждать другие народы посредством особых литургических прошений Церкви во время богослужений, которые посещает большое количество людей.

Известный теолог и публицист, архимандрит Кирилл (Говорун) высказывал мысль, что «русский мир» – это своего рода форма национальной исключительности. Поэтому, кстати, многие богословы и иерархи справедливо определяют «русский мир» как форму этнофилетизма. Данный термин был введен православными теологами в XIX веке, когда они осуждали различные формы шовинизма в церкви. Буквально филетизм означает трайбализм, иными словами – форму исключительности, означающую, что принадлежность к племени делает вас непохожим и исключительным. Если расширить такого рода исключительность от племени до цивилизации, как это и предлагает «русский мир», то мы получаем доктрину русского мира. По сути, «русский мир» – это трайбализм, расширенный до масштабов цивилизации, причем не только российской.

То, что сторонники «русского мира» называют русской/российской цивилизацией, считается чем-то исключительным, с особой миссией от Бога. Они считают свою миссию космической, а себя – проводниками божественного провидения, делающими мир лучше. Подобные идеи перекликаются с традициями русского мессианизма, захваченными, например, Достоевским.

Коммунистическая версия специальной российской миссии лишила ее прежнего религиозного содержания, заменив его светской, атеистической и «гуманистической» доктриной. В полной мере эта универсалистская идеология ощущалась после Второй мировой войны, когда Советский Союз расширил свою власть и контроль над землями, недавно включенными в состав Советского Союза, Восточной Европы и всего мира.

Падение коммунизма и распад Советского Союза оставили экзистенциальную и идеологическую пустоту: у России больше не было самоидентичности, национальной цели, императивной мировой роли. Именно в этой пустоте «русская идея» вновь всплыла на поверхность в своих более ранних теистических и конкретно православных версиях Третьего Рима и Святой Руси.

Идеология «Русского мира», формулируемая высокопоставленными церковными деятелями, направлена на расширение мирового влияния как России, так и Русской Православной Церкви. Контуры доктрины «Русского мира» были изложены в выступлении Патриарха Кирилла 3 ноября 2009 года на Третьем собрании фонда «Русский мир»; Кирилл упомянул Бога всего три раза, а Христа – ни разу, при этом 38 раз повторив фразу «Русский мир». Контуры идеологии «русского мира» и ее богословские слабости хорошо известны.

Но среди этих итераций есть важные нюансы – приобретение все более опасных мутаций, особенно с расширением государственной власти. Концепция Третьего Рима была в значительной степени церковной и лишь слабо связана с досовременным государством. Концепция Святой Руси имела более политический подтекст: единство церкви и государства для содействия внутренней сплоченности во все более фрагментированной и беспокойной Империи в отчаянной попытке сдержать силы современности; тем не менее, эта идея была в основном обращена внутрь себя. Хотя Святая Русь сохраняла мощный религиозный компонент, национализм и самодержавие были столь же заметными идеологическими чертами.

Таким образом, идея «назначенной Богом» миссии русского народа и Российского государства глубоко укоренилась в российском сознании, и со стороны Патриарха Кирилла и Владимира Путина не потребовалось больших усилий, чтобы пробудить ее в поддержку этих амбиций. Речь стала идти о доминировании РПЦ МП имени Сталина в мировом Православии, а также о личных и геополитических амбициях Владимира Путина, особенно о восстановлении территориальных границ России до границ бывшего Советского Союза, или даже (со включением Польши и Финляндии) Российской империи.

Это учение говорит, что существует транснациональная русская сфера или цивилизация, называемая Святой Русью, которая включает в себя Россию, Молдову и даже Казахстан, а также этнических русских и русскоязычных людей по всему миру. На практике в официальном государственном дискурсе религиозная составляющая «русского мира» явно второстепенна, далеко уступая место агрессивному шовинизму и экспансионизму.

Данная доктрина утверждает, что этот «русский мир» имеет общий политический центр (Москва), общий духовный центр (Киев как «мать всей Руси»), общий язык (русский), общую церковь (Русская Православная Церковь, Московский Патриархат) и общего патриарха (московского), который работает в «симфонии» с общим президентом/национальным лидером (Путиным), чтобы управлять этим русским миром, а также поддерживать общую особую духовность, мораль и культуру.

Идеология также подразумевала, что люди, принадлежащие к «русскому миру», в чем-то лучше всех остальных. Это не только является нарушением подлинной духовности пустыни, которой дорога православная традиция, но и создает ложное ощущение «безгрешного пространства», населенного «правильными» верующими.

Уже более тысячелетия православные верующие во время Божественной литургии исповедуют, что Един Свят, Един Господь Иисус Христос. Остальные из нас такие же – грешники, стремящиеся стать подобными Богу по божественной благодати.

То есть «русский мир» породил ненависть ко всем, кто ему не принадлежал – это ересь, которую необходимо осудить на всю оставшуюся человеческую историю.

Мартин Скавронский, Newssky

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