Дрон атаковал нефтебазу в Тамбовской области РФ

Дрон атаковал нефтебазу в Тамбовской области РФ3
- 28.06.2024, 7:36
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Готовится эвакуация.
Утром 28 июня беспилотник атаковал нефтебазу в Мичуринском районе Тамбовской области РФ. Россияне утверждают, что он был «украинским» и взорвался на территории предприятия, после чего возник пожар.
Об этом сообщили российские СМИ. По их данным, взрыв в указанном районе прогремел примерно в 04:35 пятницы.
«На месте происшествия начался пожар. Сейчас работают оперативные службы», – написали росСМИ.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров подтвердил это факт, заверив, что «жертв нет».
РосСМИ утверждали, что пожар небольшой, но чиновник в своей речи сказал, что его тушат силами пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарных расчетов МЧС. Они якобы локализовали возгорание.
Губернатор добавил, что расстояние от нефтебазы до ближайшего населенного пункта – 3 км, поэтому в случае необходимости будет проведена эвакуация жителей.