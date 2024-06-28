Крокодиловы слезы России 1 Вера Перовская, Newssky

28.06.2024, 11:26

5,432

Кремль понадобилось 150 дней на сомнительные «доказательства».

25 июня официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила о том, что СКР собрал доказательства того, что самолет Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом 24 января якобы был сбит ВСУ из американского ракетного комплекса Patriot. «Руководство ГУР и ВСУ достоверно знало об этом (обмене военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей – прим. ред.), тем не менее был отдан приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины», – сообщила она.

По ее словам, СКР получил данные, какие подразделения ВСУ имеют на вооружении ракетные комплексы Patriot, российские следователи теперь устанавливают конкретных лиц, организовавших атаку. «Следствие располагает сведениями о том, какие подразделения ВСУ имеют на вооружении вышеуказанные ракетные комплексы. С учетом этого во взаимодействии с Минобороны России продолжается работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации этого террористического акта, для последующего привлечения их к уголовной ответственности», – заключила она.

Другими словами, целых 150 дней понадобилось российским следователям, чтобы собрать обломки ракет ракетного комплекса Patriot на временно оккупированных территориях для того, чтобы сфабриковать доказательную базу для огульного обвинения Украины. При этом за все время россияне так и не предоставили доказательств пребывания украинских военнопленных на борту Ил-76. Отказ передать тела погибших добавляет сомнений относительно заявлений российских властей. В списке оказались, например, имена украинцев, которых обменяли накануне – 3 января 2024 года.

Просто напомним, как 20 февраля 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия – последняя страна в Европе, которая хочет произносить слово «война». «Призываем к разуму, призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать? Призываем вспомнить историю, но скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн, – это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово «война», – заявил он на телеканале «Россия 1». А уже 24 февраля «ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война…»

Согласно нормам международного права, именно государство, которое удерживает военнопленных, несет ответственность за их безопасность, в том числе и транспортировку для обмена. Если Ил-76 перевозил украинцев, значит, Россия в очередной раз цинично использовала их как живой щит, что является грубым нарушением международного права. Указанный самолет принадлежал 117-му военно-транспортному авиационному полку с дислокацией в Оренбурге, который был неоднократно задействован в перевозке вооружений и боеприпасов для обстрела Харькова и Харьковской области. В зоне, куда доставляют военнопленных для обмена, прекращаются бои, о чем заранее договариваются стороны. В случае с Ил-76 Россия не договаривалась о воздушном коридоре и не уведомила Украину о намерении транспортировать пленных самолетом. «Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами… Речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства», – заявили в ГУР Украины.

В результате падения самолет не просто разбился, а сдетонировал, ведь его обломки разлетелись на большое расстояние от места падения. Это подтверждает тот факт, что Ил-76 перевозил ракеты с боевым комплектом на огневые позиции, откуда осуществляются постоянные обстрелы Харькова и области. РФ не отреагировала на призыв Украины создать международную комиссию, провести расследование с участием ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

СКР льет крокодиловы слезы, при этом вернувшиеся из российского плена украинцы выглядят, как люди, вернувшиеся из концентрационных лагерей нацистской Германии. Российские власти не разрешают внешним организациям, включая Организацию Объединенных Наций и МККК, посещать места, где содержат украинских военнопленных, чтобы они не могли фиксировать нарушения международного права.

Одной из главных тем на мирном саммите в Швейцарии 15-16 июня, в котором приняли участие представители 92 стран и восемь международных организаций, являлся обмен пленными между Россией и Украиной в формате «всех на всех». Во время саммита уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что все, кто находится в российском плену, подвергаются систематическим пыткам. Он назвал подтвержденными по меньшей мере 14 тыс. таких случаев. Подписавшие документ страны призвали к «полному обмену пленными» и возвращению «всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей».

Украинцы своих не бросают. Освобождение пленных – наш приоритет, как и всестороннее, полное и объективное международное расследование катастрофы Ил-76 под Белгородом 24 января 2024 года.

Вера Перовская, Newssky

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com