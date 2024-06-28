В Тамбовской области РФ горит магистральный нефтепровод 2 28.06.2024, 12:44

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Стало известно о последствиях удара БПЛА.

В ночь на 28 июня после атаки дронов ВСУ в Тамбовской области РФ начался пожар на нефтяном резервуаре. А после прилета в Брянской области ряд населенных пунктов россиян остался без света. О деталях ударов украинских беспилотников рассказали в Telegram-канале Astra.

В заметке, которая появилась в соцсети в 10:09 28 июня, говорится о прилете по нефтебазе в селе Новоникольское Тамбовской области. В населенном пункте расположена узловая диспетчерская станция магистрального нефтепровода, который перегоняет нефть с места добычи на место переработки. Дрон врезался в резервуар с нефтью и, как указывается в сообщении Astra, пострадавших нет. Узловая станция принадлежит акционерному обществу «Никольское», входящего в акционерную компанию «Транснефтепродукт», добавил автор сообщения.

Тем временем губернатор Тамбовской области подтвердил атаку дронов, но не конкретизировал, куда именно они попали. Российский чиновник обобщенно подтвердил, что БПЛА попали по нефтебазе в Мичуринском районе под Тамбовом. По его словам, пожар тушили 11 пожарных расчетов.

О новых последствиях атаки также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В заметке чиновника, опубликованной в 9:43, указано, что в дополнение к передним ударам, пострадало село Белая Березка. Удар пришел по «объекту инфраструктуры», в результате чего местное население осталось без света.

Отметим, нефтебаза под Тамбовом, к которой долетели украинские БПЛА, расположены на расстоянии более 460 км от украинской границы. Белая Березка — 1 км от границы в Сумской области.

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