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Испанский вундеркинд Ямаль успешно сдал школьные экзамены во время Евро-2024

  • 28.06.2024, 20:17
Испанский вундеркинд Ямаль успешно сдал школьные экзамены во время Евро-2024

16-летний нападающий теперь может полностью сконцентрироваться на футболе.

Нападающий Ламин Ямаль, который сейчас выступает за сборную Испании на Евро-2024, успешно сдал школьные экзамены. Он узнал о своих результатах, находясь в лагере «Фурия Роха» в Германии.

На этой неделе 16-летний вингер сдал свой 4-й экзамен ESO. Речь об экзаменах на получение сертификата о среднем образовании в Испании.

В четверг вечером Ламин Ямаль рассказал в эфире радиостанции Onda Cero: «Я только вернулся с тренировки, и мне сообщили, что всё прошло хорошо. Я сдал экзамены. Теперь у меня есть сертификат о среднем образовании. Последние оценки, которые я видел? Если честно, я видел их на телефоне. Там было сказано, что я всё сдал. Поэтому я просто закрыл приложение, позвонил маме и рассказал ей об этом».

Ламин Ямаль совмещал учебу в школе с выступлением за сборную Испании на Евро-2024.

Ранее нападающий рассказывал, как это выглядит: «Я посещаю уроки, и каждый день они дают мне разное домашнее задание».

«Иногда от меня требуется выполнить больший объем работы дома, но я делаю это каждый день. Если они видят, что мы в четвертьфинале или в 1/8 финала, они не очень сильно нагружают меня, но когда у меня выходные, когда мой учитель знает, что я не занят, он даёт мне то или иное задание».

Сборная Испании вышла в 1/8 финала Евро-2024. Завтра вечером «Фурия Роха» сыграет против Грузии.

Ламин Ямаль поучаствовал во всех 3 поединках команды на групповом этапе. Он отыграл 86 минут против Хорватии, 71 против Италии и 19 против Албании. В матче против Хорватии нападающий сделал результативную передачу.

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