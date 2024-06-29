NYT призвала Байдена выйти из президентской гонки 4 29.06.2024, 8:32

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Демократам следует искать другого кандидата.

Редакционная коллегия газеты The New York Times призвала президента США Джо Байдена отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке и уступить место более «энергичному» кандидату от демократов. На первых теледебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом Байден предстал как «тень великого государственного служащего», говорится в материале, опубликованном в пятницу, 28 июня.

«Господин Байден был замечательным президентом. Под его руководством нация процветала и начала решать ряд долгосрочных задач, а раны, открытые господином Трампом, начали заживать. Но величайшая общественная услуга, которую господин Байден сейчас может оказать, - это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание», - пишут журналисты.

Байден «уже не тот, что четыре года назад»

Как отмечается в материале, избиратели по итогам теледебатов, прошедших 27 июня, не могут проигнорировать «то, что было очевидно: господин Байден уже не тот человек, которым он был четыре года назад». Американцы видят своими глазами «возраст и немощь» действующего президента. «Не раз он с трудом добирался до конца предложения», - указывает редколлегия NYT.

По мнению авторов статьи, на Демократической партии «лежит бремя поставить интересы нации выше амбиций одного человека», у нее «есть лидеры, которые лучше подготовлены к тому, чтобы представить четкую, убедительную и энергичную альтернативу второму президентству Трампа». «Нет причин рисковать стабильностью и безопасностью страны, заставляя избирателей выбирать между недостатками господина Трампа и господина Байдена», - говорится в материале.

Демократам пора искать замену Байдену?

Журналисты считают, что демократы для победы над республиканцем должны быть честными перед американской общественностью - «признать, что господин Байден не может продолжать эту гонку» и найти другого претендента.

Сразу после окончания теледебатов начались разговоры о том, может ли Демократическая партия выдвинуть другого кандидата на пост президента до или во время Национального съезда партии, который состоится уже в августе, и на котором Байден должен быть официально номинирован в кандидаты.

Публично ведущие представители демократов заявляют, что поддерживают Байдена и будут бороться за его победу. О том, что президент не намерен выходить из борьбы, заявили также официальные представители его штаба.

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