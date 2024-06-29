СМИ: Наступление России исчерпало себя на 70% 29.06.2024, 11:06

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Что происходит после разгрома элитной бригады РФ в Волчанске.

Наступление РФ на Харьковщине превращается в кровавую бойню для российских войск. Об этом пишут иностранные медиа. Украинские защитники, вероятно, разгромили элитную российскую 83-ю воздушно-десантную бригаду в Волчанске. Что происходит на фронте в Харьковской области, выяснял «Фокус».

«Наступление России ко Дню победы (9 мая — ред.) было направлено на захват широкого и глубокого участка территории, чтобы приблизить тяжелую артиллерию к Харькову или же даже выступить на сам город. Ни того, ни другого не произошло. Через несколько недель после начала наступления 9 мая около 30-тысяч российских солдат застряли в городе Волчанске, всего в нескольких милях к югу от границы», — пишет издание Forbes.

Волчанск: армия РФ стирает город с лица земли

В Харькове днем и ночью звучат сирены и взрывы — город расположен всего в 40 километрах от границы с РФ, где в мае РФ начала массированное наступление.

За более чем месяц ситуация в приграничье Харьковщины менялась несколько раз. Сразу после наступления эксперты беспокоились, что этот прорыв может угрожать наземной операцией вплоть до Харькова, однако быстрой переброской сил и средств, предоставлением новых партий вооружения международными партнерами, удалось остановить наступление. Важным стало и то, что ухудшение условий на поле боя заставило США разрешить Украине использовать артиллерию и ракетные системы, предоставленные Западом, для ударов по территории РФ. После этого и нападений на Харьков стало меньше, хотя на смену многомесячной ракетной кампании C-300 пришли не менее регулярные удары управляемыми авиабомбами. Поэтому сейчас бои идут на границе, хотя, в последние дни, натиск армии РФ уменьшился.

«Это город в который очень быстро и настойчиво враг стирает с лица земли. Волчанску не повезло, он просто слишком близко к границе с одичалыми, они решили там сделать буферную зону», — говорит военнослужащий ВСУ Александр.

В Волчанске ситуация меняется каждый час, поэтому дать точную информацию по части боевой ситуации пока невозможно. Так реагирует на вопрос Фокуса военный эксперт Петр Черник. В частности, он не комментирует данные о том, что российские солдаты остаются на территории агрегатного завода в центральной части города.

Между тем в сводке американского Института изучения войны (ISW) за 26 июня сообщалось, что Вооруженные силы Украины недавно восстановили еще некоторые утраченные позиции в Волчанске. Геолоцированные кадры, опубликованные 25 июня, свидетельствуют, что украинские войска продвинулись вдоль улицы Соборной в центре города. А российские солдаты на заводе или могут сдаться в плен, или понести большие потери.

В целом бои идут на северо-восток от Харькова — не только возле Волчанска, но и Тихого, а также к северу от города — возле Липцев и Глубокого.

Военный эксперт Петр Черник объясняет: «Во-первых, плацдарм, пусть и небольшой, образован. Это для них частичный успех. Во-вторых, большое наступление, которое закипело на Харьковщине несколько недель назад — существенно снизилось. В-третьих, неприятное для нас, на этом маленьком плацдарме они начали окапываться».

Противнику выдернул украинские войска с юга и с востока, боеспособные бригады, благодаря чему удалось остановить наступление.

Прогнозируемые движения: может ли противник продвигаться

РФ перебрасывает на Харьковщину все новые и новые силы. По словам представителя Харьковской группировки украинских войск полковника Юрия Повха, россияне планируют задействовать «9-ю мотострелковую бригаду 51-й армии». Кроме того, представитель Украинской хортицкой группы войск подполковник Назар Волошины отметил, что российские войска намерены перебросить на Харьковское направление части 155-й бригады морской пехоты, принадлежащих к Тихоокеанскому флоту с целью компенсации значительных российских потерь.

А потери у россиян, действительно, большие. Эксперты отмечают, что их пополнить быстро невозможно — даже передислокация 155-й бригады морской пехоты не создает особой угрозы, поскольку эта бригада в свое время понесла тяжелые потери под Угледаром, и подготовленных бойцов в ее составе меньше — большинство новомобилизованные.

«Очень маловероятно, что россияне смогут накопить прорывной потенциал хотя бы до одной механизированной бригады, которая должна прорывать батальонно тактические порядки: 3 километров по ширине и 5 километров по глубине. Пока, за исключением уже образованного плацдарма, у них нет никаких продвижений, — отмечает Петр Черник, — если не опустошать границы РФ. С российско-финской границы уже передислоцировано практически 80% войск. С Дальнего Востока также начинают передислоцировать, оголяя свои стратегические границы. России важно пополнять силы. Ежемесячно они мобилизуют 30-32 тысячи, а только за май мы уничтожили 39 тысяч, за июнь будет 34-35 тысяч. РФ при таком темпе мобилизации не хватает людей. Поэтому они могут только рассредоточивать. И то быстрыми темпами это им не удастся».

По словам Черника, еще с 7 октября 2023 года российский президент Владимир Путин издал приказ выходить на административные границы Донецкой и Луганской областей, после чего началось новое наступление России, которое не завершилось и по сей день. И Харьковщина — одно из направлений.

«Это наступление исчерпало себя на 70%. Армия РФ, действительно, еще находится в состоянии атакующей стороны, но мы серьезно улучшили показатели по артиллерии. В январе соотношение сил было 1 к 5 в их пользу, сейчас уже 1 к 3. Да есть разница в два снаряда, и это много, но с наращиванием помощи, до хранения сухой погоды мы могли бы отбить харьковский плацдарм. В то же время недооценивать противника нельзя: так называемая линия Суровикина на Запорожье показала, что противник окапывается очень серьезно, и в дальнейшем по-настоящему это работает», — добавляет эксперт.

Но ситуацию осложняют обстрелы управляемыми авиабомбами (КАБ), они хоть летят не так далеко как баллистика или крылатые ракеты, но разрушительный эффект имеют не меньший. Сбить их невозможно, надо ликвидировать носитель — самолеты серии Су. А их можно сбивать, в частности, самолетами F16, или же задавая удары по аэродромам, для чего нужны разрешения на применение ATACMS.

Обстрелов приграничья С300 стало меньше. Как уже отмечалось, из-за полученных разрешений бить по территории РФ западным оружием. «Но россияне сейчас перенастраивают системы. Раньше они близко подъезжали к границе — на расстояние 50-70 километров и запускали ракеты. Они высокоскоростные, 9000 км в час. 150 километров преодолевает меньше чем за одну минуту. То есть их сбить практически было невозможно. Сейчас думают, как действовать с более дальнего расстояния», — объясняет эксперт.

Дополнительные силы для сдерживания РФ

Однако российские войска все-таки имеют потенциал для нового прорыва и потенциальные участки для этого. И на это указывают несколько признаков. И не только то, что враг провел перегруппировку в Белгородской области, и передислоцировал туда некоторые подразделения для усиления.

Эксперты говорят, что украинской армии все еще не хватает оружия, в частности, дальнобойного.

«Нам не хватает оружия. У нас с личным составом относительно адекватно. Нам надо как можно больше дальнобойного оружия. И это главная причина затягивания этой войны. Дали бы нам 600 ATACMS, начали бы уже работать F16. Мы же понимаем, что у них преимущество в несколько раз, но при этом «вторая армия мира» третий год не может сломать Украину. Потому что мы имеем интеллект, мотивацию и качественное оружие. Но качественного оружия — недостаточно», — добавляет военный эксперт Петр Черник.

Другой военный эксперт — Иван Ступак говорит, что спрогнозировать действия российской армии в районе Харькова пока сложно. Действительно, наблюдается уменьшение натиска, но пойдут ли в наступление снова — зависит не только от обстановки на фронте, но и за столами переговоров.

«Могут ли попытаться дойти до окраин Харькова? Могут. Могут ли открыть третье направление в Харьковской области? Могут. Могут ли оккупировать части Сумской и Черниговской областей? Также могут. Для отвлечения внимания. В принципе они не достигли большой цели — захватить Волчанск, дойти до Харькова, обрезать наше сообщение с Купянском. Но минимальная задача — растянуть наши силы, выполнена. В то же время россияне продолжают активно давить на востоке», — говорит он Фокусу.

Политически оправдано

Очевидно, наступление на Харьковщину — это и еще попытка Кремля получить политические дивиденды.

Во-первых, Путин пытается добиться выполнения своего приказа — выхода армии РФ на границы Донецкой и Луганской областей. И ему это не удается ни до своего дня рождения в октябре 2023 года, ни до дня победы в мае 2024-го.

«Даже для их супер пропагандистской машины — это очень чувствительная пощечина. Им надо было менять акценты. Подняли бы триколор над хотя бы над одним селом на Харьковщине, они бы это подали чуть ли не как берлинскую операцию», — отмечает Черник.

Во-вторых, харьковская операция была Кремлю необходима накануне Саммита мира в Швейцарии. РФ необходимо было показать, что она хочет иметь постоянное преимущество на фронте.

«Если бы им действительно удалось бы выйти на рубежи Харькова — не забывайте, что Харьков, несмотря на удары с неба, остается большим военным хабом для украинской армии. Там расположены как радиоэлектронные станции, системы РЭБ и бронетехники, так и склады ракет разного класса. Все это — мишени для россиян. Кроме того, РФ хотелось бы спровоцировать гуманитарный кризис. Представьте себе, из Харькова массово начали бы снова выезжать люди — 100-200 тысяч человек. Это лишило бы рабочих рук в прифронтовом городе», — продолжает он.

В-третьих, политически выгодно создавать атмосферу страха. И не только за счет нового наступления, но и угрозы, например, захвата Харькова.

«Если бы войска подошли на расстояние в 15-20 км до Харькова — это было бы критично. Харьков был бы разрушен, все бизнес-процессы, которые до сих пор сохраняются, остановились бы. А не будет денег — нечем будет платить зарплаты военным. Кроме того, такие действия бы угрожали перерезанием нашего сообщения с Купянском и Лиманом, что бы приближало к выходу на админ границы двух областей. Такой был замысел россиян. Он пока проваливается», — говорит Иван Ступак.

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