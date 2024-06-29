Российскую армию в Украине выкашивают холера и тиф

Российскую армию в Украине выкашивают холера и тиф5
- 29.06.2024, 13:35
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Оккупанты сдаются в плен из-за аномальной жары и отсутствия питьевой воды.
Среди оккупационных войск России в Украине свирепствует тиф и холера.
Как пишет эксперт Bild Юлиан Рёпке, о распространении тифа и холеры начали писать российские паблики. Канал «Два майора» пишет, что в Херсонской области «от брюшного тифа и холеры уже есть смертельные последствия, количество заболеваний растет».
Каждому солдату выдают 18 литров воды на 14 дней в пластиковых бутылках. От командиров требуют выдавать им не менее 1,5 литров в сутки, но тогда вода закончится через четыре дня. Из-за жажды солдаты пьют грязную воду из рек и колодцев, примитивно фильтруя ее тканью. Это приводит к тифу и холере.
Другой российский военкор сообщает об «увеличении случаев заболевания брюшным тифом и холерой с 15 июня». В прошлый четверг российский солдат рассказал на видео, что его товарищи сдаются в плен из-за жажды.
«Три дня не было ни еды, ни воды», - заявил он.
В ответ российская пропаганда распространяет фейки о холере на подконтрольной Украине части Херсонской области. Глава местной инфекционной больницы Елена Тимошенко опровергла эти заявления, заявив, что холеры там нет уже 20 лет, как и предпосылок для вспышки инфекции.