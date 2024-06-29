ПАСЕ грозит лукашистам трибуналом 2 29.06.2024, 18:09

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Беларусь упомянули в резолюции.

Специальный трибунал за агрессию России против Украины должен учитывать «роль и соучастие руководства Беларуси», говорится в принятой 26 июня в Страсбурге резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), посвященной правовым и правозащитным аспектам, связанным с действиями РФ против украинского народа, пишет «Позiрк».

ПАСЕ приветствовала решение Комитета министров Совета Европы (СЕ) от 30 апреля 2024 года, которое наделяет генерального секретаря СЕ полномочиями подготовить документы «по возможному проекту соглашения между СЕ и украинским правительством об учреждении специального трибунала за преступление агрессии РФ против Украины».

Ассамблея призвала основную группу по учреждению трибунала как можно скорее согласовать его «модель и правовую форму» с учетом «возможных политических событий».

С призывом поддержать учреждение трибунала ПАСЕ обратилась к третьим странам и региональным объединениям, в том числе Евросоюзу, Организации американских государств, Африканскому союзу.

ПАСЕ попросила Генассамблею ООН принять резолюцию, одобряющую учреждение трибунала, а также поблагодарила Нидерланды за готовность собрать его на своей территории.

По мнению Парламентской ассамблеи СЕ, юрисдикция трибунала должна распространяться на агрессивные действия РФ, совершенные с февраля 2014 года.

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