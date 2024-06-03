Возвращение генерала Опохмела Илья Шепелин

3.06.2024, 8:59

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Правда, свежих идей у него не появилось.

Генерала Опохмела вернули на федеральное ТВ и, соответственно, убрали из черных списков, где он пробыл полгода.

В декабре прошлого года генерал-депутат А.Гурулев пропал из останкинских студий и из всяких федеральных эфиров. После перестановок в Минобороны и Cовете безопасности (кстати, сам генерал Опохмел стал членом научного совета при Совбезе) Гурулев вернулся!

Правда, свежих идей у него не появилось.

Я послушал 15 минут его выступления сегодня у Соловьева – за это время он успел несколько раз сказал «мля» и «нах», а также раз 10 пригрозить миру ядерным апокалипсисом.

Нарезал для вас избранные места.

«Их образ жизни. Мы каждый день ржем по телевизору от их образа жизни, нах»

«Голландия – это, как называется у военных: крайне жирная цель. В случае удара — ее просто сдует, ее затопит. Надо два «Калибра» в нормальном снаряжении. Один, может, собьют, второго хватит, нах»

«Мы понимаем, как поставить Европу на колени за один день с минимальным расходом ядерных боеприпасов. Минимальным! Но обязательно ядерным»

«Надо всем показать, что Европе будет КАЮК. Один удар по яворовскому полигону!»

«А че у нас в Мозамбике нет свих хуситов, которые остановят судоходство? Надо постараться»

«Наверное, не надо пока говорить всё, что есть в голове»

Но генерал Опохмел никого не жалеет и говорит.

Илья Шепелин, Telegram