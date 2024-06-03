ВСУ бьют западным оружием по территории РФ 3.06.2024, 11:23

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Удары наносятся из Харьковщины.

Украинские защитники в районе Харьковщины начали работать западным оружием по врагу на территории РФ. Об этом сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко в эфире телемарафона, пишет unian.net.

«В связи с предоставлением разрешения на применение всей номенклатуры вооружения по территории РФ именно там, где противник держит свои резервы, где накапливает бронированную технику, откуда проводил поражения, в том числе и города Харьков с установки С-300 и С-400, где противник имеет огромное количество средств радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, противовоздушных средств, Силы обороны начали срабатывать. И это дает свои первые плоды. Противник объективно сейчас находится в состоянии, когда они пересматривают необходимость, как не надо действовать в дальнейшем относительно возможности оккупации Харьковской области, поскольку в связи с комплексной работой Сил обороны в применении огневых средств противник на текущий момент несет достаточно существенные потери во всем - и в живой силе, и в технике, и в средствах», - сказал Федоренко.

Он отметил, что сейчас продолжается накопление оружия и боеприпасов, поступающих в рамках помощи стран-союзников. По убеждению Федоренко, достаточное количество этих средств позволит кардинально изменить ситуацию на многих участках фронта уже через несколько месяцев.

«Наши пушки уже сегодня стали стрелять гораздо больше, потому что логистика уже срабатывает и боеприпасов объективно у Сил обороны стало больше. Но максимальное накопление, максимальная концентрация произойдет где-то через полтора месяца, когда мы сможем развить максимально мощное огневое воздействие по противнику. Плюс дополнительно в государстве сейчас продолжаются мобилизационные процессы... А это значит, что в Силах обороны появятся люди, которые смогут овладеть и западным оружием, которое в дальнейшем будут эффективно применять против врага. Я так считаю, что за 2,5-3 месяца Силы обороны смогут кардинально переломить ход боевых действий на ряде участков в свою сторону. Это касается в целом фронта, не только Харьковской области. Это касается самых горячих направлений, которые сейчас есть на линии обороны», - сказал Федоренко.