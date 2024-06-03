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США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России

  • 3.06.2024, 21:02
США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России

Подробности.

Вашингтон готов обсудить с Киевом расширение масштаба ударов по территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я думаю, никого не должно шокировать то, что Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой — продолжает продвигать свой кейс. Мы продолжим обсуждения. Мы изменили наш подход в поддержке Украины», — сказал Кирби на брифинге, отвечая на вопрос о расширении географии ударов американским оружием по объектам на территории России.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет просить о расширении масштаба применения западного оружия.

На прошлой неделе США и страны ЕС разрешили Украине атаковать западным оружием международно признанную территорию России. В случае с США разрешение касается применения РСЗО HIMARS, артиллерийских комплексов и ракет с дальностью до 70–80 км по приграничным районам, откуда российские войска атакуют территорию Украины. При этом Вашингтон по-прежнему запрещает наносить удары с помощью ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км.

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