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Арестович как лакмусовая бумажка

  • Игорь Эйдман
  • 30.06.2024, 11:33
  • 1,272
Арестович как лакмусовая бумажка
Игорь Эйдман

Кампания объективно провалилась.

Мне уже давно все было ясно с Арестовичем. Подписчики помнят, наверное, что о том, что он продался, я написал здесь еще в начале осени прошлого года: «Арестович, при участии некоторых других якобы проукраинских блогеров, ведет информационную кампанию, направленную на деморализацию и раскол украинского общества». Одним из возможных заказчиков этой кампании я назвал тогда Романа Абрамовича.

Кампания эта объективно провалилась. Но ее спонсоры тем не менее, видимо, не теряют надежду. Уверен, что все многочисленные последние интервью Арестовича и об Арестовиче на раскрученных каналах проплачены. То, что одна из интервьюеров - Собчак - очевидное тому свидетельство. Другие пиарщики этого персонажа, наверное, даже не прямые агенты Кремля, а просто денежки очень любят и готовы притвориться, что не понимают, кто оплачивает пиар «Люси».

Все это похоже на реализацию медиа-плана в рамках кампании по очередной попытке продвинуть Арестовича и его пораженческие месседжи. Строчки в смете этого медиа-плана занимают те, кто его в последнее время приглашает в эфиры и пиарит неожиданно синхронно и интенсивно.

Арестович - лакмусовая бумажка. Те, кто имеет с ним дело, с большой долей вероятности проплачены олигархами, близкими к Кремлю.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

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