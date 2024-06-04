Foreign Policy назвал три сценария завершения войны 4.06.2024, 8:20

2,038

Украина к этому пока не готова.

Россия продолжает медленно продвигаться в Украине, что вызывает все больше призывов к переговорам о завершении войны. Ряд экспертов по внешней политике считают такие идеи не стоящими рассмотрения, ведь помощь США Украине в размере $61 млрд не будет длиться вечно. Более того, получить такую же сумму в следующем году будет еще сложнее, особенно если президентом станет Дональд Трамп, который может вообще прекратить поддержку. Впрочем, по мнению старшего научного сотрудника Колумбийского университета Реджана Менона, «сейчас не время договариваться с Путиным». Об этом он написал в своей колонке для Foreign Policy.

Последний пакет помощи США и военная поддержка из Европы позволят Украине бороться еще по крайней мере следующий год. Хотя исход войны остается непредсказуемым, уже поступила новая партия западного оружия, включая артиллерию и системы ATACMS.

Некоторые эксперты считают, что лучшим вариантом для Украины может быть соглашение о «разделе территорий». Способность Украины договориться о послевоенном урегулировании, с которым она сможет жить, зависит от ее военной эффективности в течение следующих 18 месяцев. По мнению Менона, любые переговоры с РФ следует начинать с позиции силы. Сейчас Украина к этому не готова.

Что говорят сторонники немедленных переговоров

Те, кто предлагает переговоры между Киевом и Москвой, склонны верить, что Украина не может достичь ничего похожего на победу, что календарь в пользу России и что продолжение вооруженного сопротивления Украины приведет лишь к новым смертям, разрушениям и территориальным потерям, которые она может предотвратить путем достижения урегулирования — в ближайшее время.

Менон пишет, что война нанесла огромный ущерб. В этом он убедился воочию во время четырех визитов в Украину, поэтому желание покончить с войной понятно. В то же время он отмечает, что несмотря на свои добрые намерения, лагерь тех, кто поддерживает «переговоры сейчас» избегает критического вопроса: кто будет (или должен) их инициировать. Один из возможных ответов: Соединенные Штаты, главный поставщик оружия для Украины. Но шансов на это практически нет, пока Байден остается президентом.

Возможно, сторонники переговоров ожидают, что Киев придет к выводу, что продолжение борьбы приведет к еще худшему результату, и, руководствуясь этой логикой, будет искать компромисс с Москвой. Но украинский президент Владимир Зеленский не выражал ни малейшего желания пойти на этот шаг — не после провала переговоров, состоявшихся в Беларуси и Турции вскоре после вторжения.

Возможно, те, кто рекомендует переговоры, прогнозируют, что усталость украинцев от войны заставит Зеленского торговаться с Россией. Это возможно, но пока граждане Украины выступают против соглашения с Москвой по крайней мере так же, как и ее лидеры — обычные украинцы часто говорят, что президенту России Владимиру Путину нельзя доверять. В частности из-за нарушения предыдущих договоренностей, таких как Будапештский меморандум.

Почему с переговорами надо повременить

Главным недостатком рассуждений сторонников переговоров является предложенное время, считает Менон. Многие сторонники мирных переговоров хотят, чтобы они начались уже этим летом. Но Соединенные Штаты и их европейские союзники только начали поставки в Украину вооружения на десятки миллиардов долларов и не завершат их до начала осени.

«Было бы глупо спешить с переговорами, прежде чем увидеть, какое изменение будет иметь введение дополнительного оружия, сможет ли российская армия поддерживать текущий темп, когда Украина будет иметь больше огневой мощи, и насколько успешным окажется проект Украины», — пишет автор статьи.

Если Украина, подкрепленная дополнительными войсками и вооружением, отобьет больше территории — даже если достижения будут значительно меньше амбициозных целей Зеленского — и Путин поймет, что его армия не сможет достичь дополнительных достижений, Украина будет иметь больше рычагов влияния, чем сейчас.

К тому же Россия также не демонстрирует желание договариваться, а наоборот значительно увеличивает свой оборонный бюджет, который в этом году вырос на 70%. Политолог считает, что «это не действия лидера, который стремится к переговорам».

Три сценария завершения войны

Учитывая непредсказуемость прогнозов и предполагая, что цели президента Зеленского могут оказаться недостижимыми, можно сформулировать несколько вариантов окончания этой войны.

Российская армия захватывает еще больше территорий. Запад устает поддерживать Украину, а Путин навязывает Киеву унизительный мир: часть Украины становится российской, а остальная, сохраняя независимость, возвращается под влияние Москвы.

Несмотря на все усилия, Россия контролирует меньше украинских территорий, чем сейчас. Путин осознает, что его армия не сможет достичь лучших результатов и может потерять еще больше, после чего происходит политическое урегулирование. Украина в конце концов присоединяется к ЕС и НАТО с условием, что на ее территории не будет баз НАТО или постоянных иностранных войск.

Война заходит в тупик. Ни одна из сторон не видит как из него выйти, но Путин имеет достаточно рычагов, чтобы обеспечить нейтралитет Украины. Киев использует свои позиции для обеспечения вооруженного нейтралитета, что позволит ему тренировать свои Вооруженные силы в западных странах и вооружаться западным оружием, оставаясь вне сферы влияния России.

Менон отмечает, что возможны и другие сценарии развития событий, однако в вышеприведенных, кроме первого, есть общая черта — они требуют, чтобы Украина усилила свою переговорную позицию, прекратив российское наступление, начав собственное контрнаступление, вернув себе больше территории.

«Для этого нужно время, которое Украина сейчас имеет: западное вооружение только начало поступать на фронт, и его объемы увеличатся в ближайшие месяцы. Россия и Украина могут со временем провести переговоры о политическом урегулировании. Но сейчас не время их начинать», — резюмирует профессор.