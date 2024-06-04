На свободу вышла политзаключенная врач Ольга Борушко 4 4.06.2024, 19:15

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Ольга Борушко

Она полностью отбыла срок.

Среди политзаключенных-женщин в Гомеле, у которых в мае завершились сроки заключения, — Ольга Борушко, анестезиолог-реаниматолог из Минска, пишет «Гомельская вясна».

Ольга Борушко, которая работала в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии, была задержана в конце августа 2022 года. За комментарии в интернете ее обвинили по ст. 368 Уголовного кодекса (оскорбление Лукашенко) и ст. 369 (оскорбление представителя власти).

22 декабря 2022 года женщина была приговорена судом Московского района Минска к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Дело рассматривала судья Екатерина Мурашко.

15 марта 2023 года правозащитники признали Ольгу Борушко политзаключенной. В середине апреля 2023 года она была переведена в СИЗО № 1 в Гомеле, а затем в женскую колонию № 4.

Во время заключения Ольги ее символической «крестной» объявила себя вице-председатель парламента Норвегии Ингрид Фиско, которая таким образом выразила Ольге поддержку и подтвердила, что в демократических странах она признавалась политзаключенной.