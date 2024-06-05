Z-пропагандисты заподозрили Путина в подготовке к бегству 2 5.06.2024, 8:09

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Кремлевская элита прорабатывает катастрофический для нее сценарий.

Назначение на должность нового губернатора Алтайского края РФ близкого к Кремлю Андрея Турчака вызвало нервозность в рядах российских ультрапатриотов.

Там заподозрили, что элита Кремля готовится к катастрофическому сценарию. Об этом пишет, в частности, сбежавший в РФ одесский депутат-коллаборант Игорь Димитриев, передает Диалог.UA.

Турчак занимает очень важное место в путинской вертикали, выполняя ряд ключевых функций в партии «Единая Россия» и Совете Федерации. Его перевод на Алтай стал большой неожиданностью.

Z-каналы даже заподозрили, что данный персонаж отправлен туда для подготовки убежища путинским элитам на случай, например, ядерной войны с Западом.

«Алтай действительно очень популярен среди выживальщиков, конспирологов и всевозможных эзотериков... В этих кругах почему-то считается, что это самое безопасное место, где останутся живыми люди в случае большой войны. И, более того, строительный бум на Алтае и высокие цены на частные дома там связывают в том числе с этим», - рассказал Димитриев.

Об этом в своем блоге в Telegram рассказал и российский политтехнолог Станислав Белковский.

«Кремль наращивает подготовку РФ к большой войне с США и НАТО. Тому есть немало косвенных признаков. Политический тяжеловес Турчак назначен главой Республики Алтай. Дело в том, что в случае большой войны центр активности Владимира Путина переместится далеко за Урал, возможно, в те сказочные алтайские места, и резиденция «Алтайское подворье» станет для президента РФ основной», - рассказал российский эксперт.