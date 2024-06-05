Forbes: Россияне попали в ловушку в Часовом Яру 5.06.2024, 10:56

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Не помогло даже специальное оружие.

После окончательного захвата руин Авдеевки, российские войска нацелились на другую восточную цель - промышленный город Часов Яр, довоенное население которого составляло около 12 тысяч. Сейчас там идут тяжелые бои.

Как пишет Forbes, Часов Яр является уязвимым, ведь расположен на самом краю линии соприкосновения к западу от Бахмута и зависим от канала с двумя легкими переправами. Его самый восточный район еще более уязвим.

Легкая добыча или ловушка?

Часов Яр должен был бы стать легкой добычей для русских, но стал для них ловушкой с боями на истощение. Они достигли значительных успехов, но ценой тысяч жертв. Потери украинцев значительно меньше.

Российская стратегия в многомесячной битве за Часов Яр очевидна. При интенсивной непосредственной поддержке с воздуха российские войска из состава 200-й арктической мотострелковой бригады, 299-го десантно-штурмового полка, 11-й десантно-штурмовой бригады и других подразделений атакуют район канала, чтобы закрепиться для прямого наступления на цент, а также атаковали село Калинино, чтобы оказать давление на линии снабжения в Часов Яр.

Россиянам эта тактика удается плохо. И даже недавнее размещение российских термобарических ракетных систем залпового огня ТОС-1 и ТОС-2 в секторе Часов Яр не значительно изменило баланс сил. По состоянию на вторник 41-я механизированная бригада, 241-я бригада территориальной обороны и президентская бригада держат под контролем Часов Яр, района канала и Калинино.

В последние дни россиянам удалось ненадолго оттеснить украинцев в Калинино, но украинцы контратаковали, несмотря на сильные обстрелы.

В Украинском центре оборонных стратегий пессимистично настроены, в частности, относительно района канала.

«Противник в ближайшее время захватит район канала в Часовом Яру, поскольку его передовые части заняли главную позицию вокруг этой части города», - отметили в центре.

На самом деле одна из этих позиций была в Калинино - и украинские контратаки уничтожили ее. Очевидно, это произошло после того, как центр опубликовал свой отчет по оценке поля боя.

«Частично проблема для россиян заключается в том, что они рассчитывали на наступление в День Победы вдоль российско-украинской границы к северу от Харькова, чтобы оттянуть украинские подразделения от восточных полей сражений, чтобы ослабить оборону вокруг таких городов, как Часов Яр. Но вовремя пополнившись американскими боеприпасами, украинцы сумели укрепить свою северную оборону и остановить российское наступление, не ослабив значительной восточной обороны. Между тем растущий дефицит бронетехники и медленный распад системы базовой подготовки российских военных заставили плохо обученных российских военных пешком штурмовать украинские позиции», - пишет издание.

«Их убивают»

«В 2024 году российские потери оставались на высоком уровне, и в мае средние потери российского персонала составляли более 1200 человек в день - это самый высокий показатель с начала войны», - сообщило министерство обороны Великобритании.

Как отметили в вемдостве, повышенный уровень потерь, скорее всего, является отражением продолжающегося наступления России, которое ведется широким фронтом. Вполне вероятно, что большинство российских сил проходят лишь ограниченную подготовку. Они не способны проводить сложные наступательные операции.

План россиян заключался в том, чтобы перед маршем в Часов Яр разредить украинцев на восточном фланге. Возможно, россияне в конце концов сосредоточат достаточно подготовленной живой силы для успешного штурма района канала и его флангов, создав условия для последующего штурма центра города.

«Если это произойдет вскоре, это займет несколько месяцев и будет стоить россиянам потенциальных тысяч жертв. Возникает вопрос: стоит ли приз - 266-й по величине населенный пункт в довоенной Украине?» - заключает издание.