«Тучи сошлись над всем кланом Шойгу» 5.06.2024, 14:51

Путин перетасовал «отмороженных ястребов».

Владимир Путин понизил всех чиновников, которые выступали за «бесконечную» войну.

Об этом заявил экс-агент КГБ Сергей Жирнов в комментарии «24 каналу».

Собеседник СМИ назвал понижением нынешнюю позицию Николая Патрушева, лишившегося поста секретаря Совета безопасности РФ и ставшего помощником президента.

Аналогичной Жирнов считает участь даже Андрея Белоусова, сменившего пост вице-премьера на кресло главы Минобороны РФ.

«Этот пост на две ступеньки выше, чем министр обороны», - подчеркнул бывший КГБист. Наиболее детально Жирнов проанализировал ситуацию с Сергеем Шойгу. Он выразил убежденность в том, что кремлевский диктатор не мог уволить своего близкого друга, показав тем самым неудовлетворение его работой, поэтому он устроил шоу с «повышением» по службе.

Экс-глава Минобороны РФ теперь занимает должность секретаря Совета безопасности РФ.

Жирнов считает, что Шойгу будет занят новой работой не более нескольких месяцев, а затем уйдет на пенсию. Запасным аэродромом для Шойгу может стать должность его помощника наравне с Патрушевым.

«Путин перетасовал «отмороженных ястребов». Пока тучи сошлись над всем кланом Шойгу. Остается вопрос: посадит ли Путин всех людей, которых отстранил», - резюмировал Жирнов.