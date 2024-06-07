Офицер ВСУ рассказал о важном признаке подготовки Лукашенко к войне с Украиной 5 7.06.2024, 7:34

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Этот шаг мог быть сделан с подачи Путина.

Лукашенко c начала войны в Украине активно менял военное командование — заместителя командующего ВВС и войсками ПВО, замкомандующего войсками Северо-Западного оперативного командования.

Последняя его замена — начальник Генштаба.

Что может стоять за такими перестановками? Такой вопрос сайт Charter97.org задал майору запаса Нацгвардии Украины, ветерану российско-украинской войны Алексею Гетьману:

— Это было вполне ожидаемо. Ведь идут серьезные замены в военном руководстве РФ и, видимо, учитывая «союзность» государств, чистка должна была произойти и в Вооруженных силах Беларуси.

Замена начальник Генштаба — это достаточно серьезный шаг. Даже Путин на это не пошел. Дело в том, что именно глава Генштаба (а не министр обороны) планирует боевые операции.

Минобороны в целом занимается больше обеспечением всем необходимым. Выполняет такие менеджерские функции, а вот планирование боевых действий — это уже Генеральный штаб.

Возможно, что Лукашенко с подачи Путина решил поменять человека, который будет отвечать за подготовку военных операций. Эти операции могут начаться с территории Беларуси против Украины.

Нам бы очень этого не хотелось, потому что тогда Украине придется сразу же наносить удары в ответ. Мы же можем достать практически до любой точки Беларуси. У нас хватает средств, и Лукашенко это хорошо понимает.

К слову, может быть и наоборот, что Лукашенко «ястреба войны» поменял на миролюбивого человечка. Как только они начнутся в Генштабе какие-то действия, то тогда можно будет проанализировать и понять: это для более миротворческих действий в дальнейшем или, наоборот, для более агрессивных. Пока это в подвешенном состоянии.