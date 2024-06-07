Молдавский связной Сергей Канев, The Insider

7.06.2024, 12:31

Начальник генштаба Молдовы сливал секретную информацию своим кураторам из ГРУ.

The Insider получил доступ к переписке в Telegram экс-начальника генштаба Молдовы Игоря Горгана с его куратором из ГРУ полковником Алексеем Макаровым – Горган регулярно докладывал о внутренней политической обстановке в республике и передавал данные о визитах представителей Минобороны Украины, которые закупали военную технику и снаряды для своих вооруженных сил. «Молдавский связной» работал в генштабе до конца 2021 года, пока новый президент Майя Санду не отправила его в отставку. А накануне массовой высылки из Молдовы российских дипломатов-шпионов в июле 2023 года он устроился на работу в ООН. Пользуясь своими старыми связями в Минобороны Молдовы, Горган остается важным информатором ГРУ.

Игорь Горган и Алексей Макаров начали особенно активно контактировать в апреле 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Конфиденциальные встречи в основном проходили в кишиневских кафе либо на рыбалке: «Я могу встретиться с кем угодно, я человек действия, нужно двигаться вперед быстрей!!! Надо поехать на рыбалку и все обговорить! Мы живем в исторические времена! И нам делать эту историю!» – гласит одно из писем молдавского генерала.

Судя по этим сообщениям, ГРУ особенно интересовало, какое вооружение Киев закупает в соседних странах, в том числе в Молдове. Генерал Горган тут же докладывает: «Украинский Укроборонэкспорт пытается у Молдовы выкупить (или забрать при помощи “партнеров“) 6 Миг-29, которые находятся в Маркулештах. Очень сильно настаивают… Пока самолеты на месте. Операцию хотят “провернуть“ через подставную фирму из Объединенных Арабских Эмиратов в ближайшее время».

В тот же день еще одно сообщение: «Железнодорожные составы с горючим идут с территории Молдовы, а именно из села Етулия – в населенный пункт Украины Рени. Состав с топливом двигается только ночью, днем стоит на месте, чтобы не стать мишенью ВКС РФ».

«Спасибо», – отвечает полковник Макаров.

Очередное послание куратору не заставило себя долго ждать: «Украинцы уже 3 недели ходят по нашему Министерству обороны и просят все подряд, в особенности снаряды к артиллерии».

Не давали покоя агенту Горгану и поставки вооружений в Украину через Румынию, и он дает советы полковнику Макарову: «Надо скорей перекрыть границу с Румынией! Это большая дыра! Оттуда очень много грузов поступает в Украину. Особенно военных грузов! У румын еще работают некоторые военные заводы по производству вооружения и боеприпасов».

Агент Горган

Биография агента Горгана весьма типична для офицера Советской армии, оказавшегося в стране СНГ. Он родился в 1969 году в молдавских Дубоссарах. После срочной службы поступил в Общевойсковое высшее военное училище в Новосибирске, которое окончил в 1991 году. Вернувшись уже в независимую Молдову, Горган сначала служил в воздушно-десантной дивизии в Одесской области, а затем – командиром 2-й мотопехотной бригады в Кишиневе.

В 2001 году перспективного офицера отправили на учебу в Колледж командования и генерального штаба армии США в Форт-Ливенворте. С 2003 года он принимал участие в международных миссиях НАТО в Боснии и Герцеговине, Грузии и Ираке.

В 2013 году генерал занял должность начальника генерального штаба Молдовы, но в результате конфликта с тогдашним министром обороны Анатолом Шалары ему пришлось покинуть военное ведомство. В 2019 году после победы на президентских выборах ставленника Москвы Игоря Додона Горган снова возглавил генштаб. В этом кресле он просидел до сентября 2021 года, пока новый президент Майя Санду не отправила его в отставку.

Между тем, в Министерстве обороны Молдовы осталось немало ставленников Горгана, которые снабжают его секретной информацией. Вот что он рассказывает своему «другу по переписке»:

«Представители Украины вышли на представителей нашего Минобороны, чтобы найти связь с военным заводом МЕЗОН. Это бывший завод радиоэлектроники в Кишиневе. Он выпускал различную электронику для нужд Советской армии. Теперь представители Украины очень заинтересованы в ремонте и передаче технической документации для тактического комплекса ТОЧКА-У!!! Касается именно радиоэлектронной составляющей этого комплекса, который производили в Кишиневе. Прежде всего речь идет об электронных блоках управления ТОЧКИ-У!!! Этот контакт произошел вчера!!! Они с Украины позвонили одному нашему офицеру из Главного штаба и попросили помощи».

Есть единомышленники Горгана и среди чиновников на местах. Так, кто-то из них прислал документ, что на военном полигоне Бульбоака намечаются учебные стрельбы армии Молдовы. Разумеется, бумага тут же ушла в штаб-квартиру ГРУ.

Помимо сведений военного характера, агент Горган передавал информацию о внутренней политической обстановке в руководстве Молдовы и внимательно отслеживал публичные выступления президента Майи Санду, о чем говорят десятки ссылок, отправленных куратору. К госпоже Санду генерал испытывает особую ненависть, поскольку она лишила его кресла в генштабе: «Д…! Она натворит еще “дел“», – сигнализировал он Макарову.

Кураторы из ГРУ

Когда именно Горган вышел на представителя ГРУ и предложил свои услуги, выяснить не удалось. Источник The Insider в военной разведке предположил, что, вероятнее всего, активные контакты начались в 2004 году, когда Горган служил в миссии НАТО. По крайней мере известно, что до полковника Макарова он состоял в агентурной связи с российским военным атташе в Кишиневе Вадимом Ухналевым. До Молдовы гэрэушник шпионил в Литве, но «там он где-то накосячил, и его срочно отозвали». Сейчас полковник Ухналев занимает должность военного атташе в Казахстане, где «установил активные контакты среди военного руководства».

После отъезда Ухналева Горгана курировал другой военный атташе – Игорь Довбня. В распоряжении The Insider и «Маленькой страны» есть запись телефонного разговора между Горганом и Довбней, где они договаривались встретиться и «все обговорить» у мемориала погибшим воинам-афганцам в Кишиневе.

В распоряжении The Insider имеются аудиозаписи разговоров Горгана, и при сравнении его голоса на этих записях с образцами из открытых источников становится очевидно, что говорит один и тот же человек.

В 2017 году Довбню выдворили из Молдовы за шпионскую деятельность, теперь он возглавляет аппарат российских военных атташе в Кыргызстане и активно налаживает контакты с проживающими в Бишкеке бывшими офицерами Советской армии и ветеранскими организациями.

Полковник Макаров

С 2019 года «шефство» над Горганом перешло к полковнику Макарову, который служил в военном атташате российского посольства. В 2001 году Макаров окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, и оттуда его перевели в военную разведку. В столичной адресной базе указан адрес полковника – штаб-квартира ГРУ на Хорошевском шоссе 76 «б».

Молдавские журналисты-расследователи, специализирующиеся на российском шпионаже, не раз замечали генерала Горгана в российском посольстве в Кишиневе, а однажды – и во время конфиденциальной встречи с Макаровым.

Судя по переписке, между агентом и куратором сложились вполне дружеские отношения. К примеру, генерал жаловался гэрэушнику, что не может послать в Новосибирск денежный перевод для дочери. При этом он постоянно «бомбил» сообщениями Макарова, что в Молдове все готово к вводу российских войск:

«Нам срочно нужно очищение страны от всякой фашистской мрази!!! Многие готовы. Передайте… Время пришло. Я всю ситуацию в армии держу на контроле… Здесь, к радости, нет “Азова“ и других нацформирований, а с политиками разберемся быстро».

Как генерал собирался разобраться с политиками, догадаться нетрудно.

Накануне массовой высылки российских дипломатов из Молдовы в июле 2023 года Горган перестал выходить на связь и устроился в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе (UNHCR-Moldova).

Агентство берет на учет всех вынужденных переселенцев из Украины и помогает им с обустройством на новом месте. Ирония заключается в том, что Горган, еще недавно предлагавший гэрэушнику установить блокаду Украины, теперь занимается доставкой гуманитарной помощи для украинских детей.

Сергей Канев, The Insider