Российские субмарины класса «Варшавянка» бесследно исчезли 8.06.2024, 8:17

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Куда убежали из Новороссийска «черные дыры» флота РФ?

Российские подводные лодки проекта 877 «Палтус», или «Варшавянка» покинули доки в Новороссийске. Зарубежные наблюдатели предполагают, что субмарины могли погрузиться под воду и покинуть свою базу, о чем свидетельствуют изображения, датированные 6 июня. О подробностях исчезновения российских подлодок рассказали в Bulgarian Military.

«Трудно сказать наверняка, учитывая разрешение, но я думаю, что даже КИЛО ушли. Это становится все более странным с каждой минутой», — пишет наблюдатель @MT_Anderson на своем аккаунте в X.

Авторы публикации отметили, что в Новороссийске активизировались не только подводные лодки. Согласно дополнительным спутниковым снимкам, весь военный контингент Черноморского флота России, похоже, находится в боевом режиме.

Сообщается, что три ракетоносных корвета одновременно запустили по меньшей мере 24 ракеты «Калибр». А некоторые из этих кораблей находятся в главном канале Новороссийска, на расстоянии от 500 метров до 2,5 километров от входа в военно-морской док.

«ВМФ изменил свою схему в Новороссийске, переместив боевые корабли с причалов военно-морской базы на позиции в бухте. Другие корабли идут в Крым строем», — пишет другой наблюдатель H I Sutton на своем аккаунте в X.

«Черные дыры» подводного флота

Российские подводные лодки проекта 877 «Палтус», спроектированы петербургским конструкторским бюро «Рубин». Они известны своей скрытностью и называются в НАТО «черными дырами» из-за их бесшумной работы. Субмарины находятся на вооружении с начала 1980-х годов и прошли различные модернизации.

Они оснащены дизель-электрической силовой установкой, состоящей из двух дизель-генераторов и одного электродвигателя. Максимальная скорость на поверхности составляет 10-12 узлов, в погруженном состоянии – до 17-25 узлов. Дальность хода при этом достигает 6000-7500 морских миль при скорости 7 узлов. Подводные лодки могут оставаться под водой до 45 дней, в зависимости от поставленных задач.

Базовые характеристики

длина - 74 метра;

ширина — 9,9 метра;

осадка — 6,2 метра;

водоизмещение — 2300 тонн на поверхности и 3950 тонн в погруженном состоянии.

«Черные дыры» оснащены современными системами гидролокации и радиоэлектронной борьбы. Они имеют шесть торпедных аппаратов диаметром 533 мм, способных запускать как торпеды, так и противокорабельные ракеты, такие как 3M54 «Клуб-К». Однако оснащение ядерным вооружением не предусмотрено.