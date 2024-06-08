Российскую подлодку «Ростов-на-Дону» ремонтируют после попадания Storm Shadow 8.06.2024, 8:45

Теперь ВСУ могут ударить по ней ATACMS.

СМИ удалось выяснить, где сейчас находится ранее подбитая субмарина РФ «Ростов-на-Дону». Еще 13 сентября 2023 года ВСУ удалось поразить ракетой Storm Shadow российскую подлодку «Ростов-на-Дону», после чего ее отправили на ремонт.

7 июня издание Naval News, опираясь на снимке со спутника, сообщило, что субмарина после 9 месяцев ремонтных работ покинула сухой док Севастопольского морского завода, направившись в 13-й судоремонтный завод в Килен-бухте.

На ремонт было затрачено очень много времени, а значит, повреждения подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» действительно были серьезными.

В Defense Express, комментируя публикацию, отметили, что страна-оккупант планировала закончить ремонт «Ростова-на-Дону» к середине 2024 года и именно вышеуказанный 13-й судоремонтный завод выступал подрядчиком.

Последнее порождает два варианта: либо восстановление субмарины только началось, либо она направилась в Килен-бухту для завершающего этапа.

В издании намекнули, что местоположение подлодки «Ростова-на-Дону» на долгое время хорошо известно и вряд ли изменится.

«Ради разнообразия теперь можно ударить по «Ростову-на-Дону» баллистической ракетой ATACMS», - предложили в Defense Express.

Можно предположить, что если теперь сухой док Севастопольского морского завода свободен, то туда могут прийти новые военные корабли или подлодки. ВСУ могут выбрать целью как новый объект ремонта, так и сам док.