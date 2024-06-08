На погранпереходе «Брест» возникла огромная очередь из автобусов на выезд из Беларуси 8.06.2024, 10:18

Новые данные по ситуации на границе.

В пункте пропуска «Брест» на выезд из страны по состоянию на 8:00 субботы стоят 70 автобусов и 280 легковушек (вчера в это время был 61 автобус и 350 легковушек), сообщает Пограничный комитет.

На литовской границе в Беняконях стоят 740 грузовиков и 30 легковушек (вчера было 50 легковушек). Очереди из автобусов нет.

В Каменном Логе — 20 легковушек и 670 грузовиков. Очереди из автобусов нет.

На белорусско-латвийской границе в Григоровщине очереди из автобусов и легковушек нет, стоят 655 грузовиков.