Психическая атака от психа 1 Александр Кирш

8.06.2024, 12:45

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Началась игра на нервах.

Корабли — носители крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон» направляются из России на Кубу, где будут находиться на расстоянии 144 км от берегов Соединенных Штатов. Именно там состоятся военно-морские учения.

Со времен Карибского кризиса, когда из-за размещения ракет СССР на Кубе в 1962 году едва не началась ядерная война, прошло 62 года. Но здесь — не мистика цифр.

Накануне Путин рассказал, что в ответ на разрешение Запада бить западным оружием по России он «асимметрично» поставит уже свое оружие в регионы, откуда можно бить по чувствительным местам соответствующих стран.

И вот — учения. Психическая атака? Конечно. Психическая атака от психа. Я уже писал недавно о «хрущевском этапе» в его деятельности. Но Хрущев делал такое тайно, а этот — открыто берет на понты. Дура Куба согласилась стать заложницей. Нет на них на всех, извините за плохое слово, Трампа.

Александр Кирш, «Обозреватель»