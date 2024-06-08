Автозаправки попавшего в опалу олигарха выставлены на торги в Брестской области 1 8.06.2024, 15:40

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Можно оформить рассрочку.

Две автозаправочные станции продаются на трассе М1 в Ивацевичском районе. При этом покупку можно оформить в рассрочку сроком на пять лет. Ранее АЗС принадлежали известному бизнесмену – уроженцы Березовского района.

На аукцион выставлены АЗС, ранее принадлежавшие компании «Трайпл» бизнесмена Юрия Чижа. Обе заправки находятся рядом – по разные стороны автомобильной трассы М1 (177-й километр) в Ивацевичском районе. Лот размещен на электронной площадке «Белреализации» банком ВТБ, у которого АЗС находились в залоге.

Теперь заправки выставлены на аукцион по довольно привлекательным условиям. Еще до его начала можно договориться с банком о фактической беспроцентной рассрочке на пять лет. Аукцион пройдет 10 июля 2024 года.

Как говорится в сообщении организаторов торгов, начальная стоимость объектов придорожного сервиса составит 6,1 миллиона рублей. Для того чтобы приобрести лот, необходимо для начала внести задаток в 611 тысячи рублей. Эта сумма составляет 10% от упомянутой начальной цены двух АЗС.

Автозаправки попавшего в немилость олигарха в Брестской области выставлены на торги

Сами заправки ранее принадлежали компании «Трайпл», которой владел известный в Беларуси бизнесмен Юрий Чиж. Теперь АЗС продаются из-за долгов. Компания «НефтеХимТрейдинг», которая управляла сетью заправок «Трайпл», ушла в банкротство. Основным кредитором является Банк ВТБ (Беларусь), подавший заявление в суд.

Напомним, что в свое время в бизнес-империю Юрия Чижа входили десятки предприятий в различных сферах деятельности. Там были заводы, магазины, фитнес-центр, рестораны, горнолыжный курорт, офисные здания. Всё резко изменилось, когда владелец «Трайпла» попал в опалу и у него начались проблемы.