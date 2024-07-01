Россиянам рекордно за 11 лет подняли тарифы на газ 1.07.2024, 12:38

Чтобы залатать бюджет «Газпрома».

Российские власти запустили рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для граждан, чтобы залатать бюджет «Газпрома», который потерял европейский рынок и в прошлом году получил рекордный в своей истории чистый убыток, пишет The Moscow Times.

С 1 июля регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей увеличились на 11,2%, согласно постановлению правительства, которое в конце прошлого года подписал премьер министр РФ Михаил Мишустин.

Одновременно на 9,8% повышен совокупный платеж граждан за услуги ЖКХ, а также тарифы сетевых компаний для всех категорий потребителей (на 9,1%).

С июля 2025 года газовые тарифы для населения вырастут еще на 8,2% — такие параметры в прогноз социально экономического развития страны заложило Минэкономики. Таким образом, за два года газ подорожает для граждан на 20%, а с начала войны — на 34%: в 2022 году тарифы индексировали дважды — на 3% в июле и на 8,5% в декабре. В 2023 году индексация не проводилась.

Ни разу в последние годы цены на газ не росли настолько стремительно: в 2021 году индексация составляла 3%, в 2020 году — 3%, в 2019 году — 1,4%, в 2018-м — 3,4%, в 2017-м — 3,9%, а в 2015 и 2016 гг — по 7,5%.

Последнее резкое повышение газовых тарифов — на 15% за год — состоялось в 2013 году. Но теперь власти возвращаются к увеличению бремени для потребителей на фоне резкого ухудшения финансового положения «Газпрома».

В прошлом году компания получила 629 млрд рублей чистого убытка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), завершив год в минусе впервые с 1999 года. Поставки газа за рубеж составили лишь 69 млрд кубометров, что стало минимумом с 1985 года.

По сравнению с 2022 годом экспорт «Газпрома» сократился еще на треть, а если сравнивать с довоенными уровнями — втрое. Прокачка газа в Европу упала до 28 млрд кубометров — уровня второй половины 1970-х годов. А добыча «Газпрома» обвалилась до 404 млрд кубометров и оказалась минимальной за 34 года, что существует компания.

Перекрыв «вентиль» большинству европейских стран, «Газпром» лишился ключевого рынка сбыта, а надежды Кремля на Китай оказались тщетными. Несмотря на многократно озвученные Владимиром Путиным предложения увеличить экспорт в Китай до 100 млрд кубометров в год, председатель КНР Си Цзиньпин так и не подписал контракт на строительству газопровода «Сила Сибири-2».

По словам источников Financial Times, Китай выдвинул «драконовские» условия для проекта, потребовав, чтобы газ продавался по внутрироссийским ценам. В прошлом году «Газпром» прокачал в КНР 23 млрд кубометров газа по запущенному в 2019 году трубопроводу «Сила Сибири». В этом году экспорт в Китай должен вырасти до 28 млрд кубов, что, впрочем, компенсирует лишь одну пятую от былых поставок в Евросоюз (более 150 млрд кубометров в год).

К 2025 году «Газпром» может получить еще триллион рублей убытка из-за снижения выручки, увеличения налоговой нагрузки и необходимости оплачивать программу газификации, говорил в ноябре глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, экспорта у «Газпрома» «не будет», а затраты «остались».

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