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Россиянам рекордно за 11 лет подняли тарифы на газ

  • 1.07.2024, 12:38
Россиянам рекордно за 11 лет подняли тарифы на газ

Чтобы залатать бюджет «Газпрома».

Российские власти запустили рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для граждан, чтобы залатать бюджет «Газпрома», который потерял европейский рынок и в прошлом году получил рекордный в своей истории чистый убыток, пишет The Moscow Times.

С 1 июля регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей увеличились на 11,2%, согласно постановлению правительства, которое в конце прошлого года подписал премьер министр РФ Михаил Мишустин.

Одновременно на 9,8% повышен совокупный платеж граждан за услуги ЖКХ, а также тарифы сетевых компаний для всех категорий потребителей (на 9,1%).

С июля 2025 года газовые тарифы для населения вырастут еще на 8,2% — такие параметры в прогноз социально экономического развития страны заложило Минэкономики. Таким образом, за два года газ подорожает для граждан на 20%, а с начала войны — на 34%: в 2022 году тарифы индексировали дважды — на 3% в июле и на 8,5% в декабре. В 2023 году индексация не проводилась.

Ни разу в последние годы цены на газ не росли настолько стремительно: в 2021 году индексация составляла 3%, в 2020 году — 3%, в 2019 году — 1,4%, в 2018-м — 3,4%, в 2017-м — 3,9%, а в 2015 и 2016 гг — по 7,5%.

Последнее резкое повышение газовых тарифов — на 15% за год — состоялось в 2013 году. Но теперь власти возвращаются к увеличению бремени для потребителей на фоне резкого ухудшения финансового положения «Газпрома».

В прошлом году компания получила 629 млрд рублей чистого убытка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), завершив год в минусе впервые с 1999 года. Поставки газа за рубеж составили лишь 69 млрд кубометров, что стало минимумом с 1985 года.

По сравнению с 2022 годом экспорт «Газпрома» сократился еще на треть, а если сравнивать с довоенными уровнями — втрое. Прокачка газа в Европу упала до 28 млрд кубометров — уровня второй половины 1970-х годов. А добыча «Газпрома» обвалилась до 404 млрд кубометров и оказалась минимальной за 34 года, что существует компания.

Перекрыв «вентиль» большинству европейских стран, «Газпром» лишился ключевого рынка сбыта, а надежды Кремля на Китай оказались тщетными. Несмотря на многократно озвученные Владимиром Путиным предложения увеличить экспорт в Китай до 100 млрд кубометров в год, председатель КНР Си Цзиньпин так и не подписал контракт на строительству газопровода «Сила Сибири-2».

По словам источников Financial Times, Китай выдвинул «драконовские» условия для проекта, потребовав, чтобы газ продавался по внутрироссийским ценам. В прошлом году «Газпром» прокачал в КНР 23 млрд кубометров газа по запущенному в 2019 году трубопроводу «Сила Сибири». В этом году экспорт в Китай должен вырасти до 28 млрд кубов, что, впрочем, компенсирует лишь одну пятую от былых поставок в Евросоюз (более 150 млрд кубометров в год).

К 2025 году «Газпром» может получить еще триллион рублей убытка из-за снижения выручки, увеличения налоговой нагрузки и необходимости оплачивать программу газификации, говорил в ноябре глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, экспорта у «Газпрома» «не будет», а затраты «остались».

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