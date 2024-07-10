Польша полностью закрыла въезд для фур из Беларуси

Польша полностью закрыла въезд для фур из Беларуси11
- 10.07.2024, 10:54
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Единственный пункт пропуска для грузового транспорта закрыт на въезд.
Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил, что с 03.00 10 июля польская сторона не принимает грузовые транспортные средства, следующие из нашей страны через пункт пропуска «Козловичи».
До сегодняшнего дня на границе Польши и Беларуси работал только один пограничный переход для пассажирского транспорта («Брест — Тересполь») и один для грузового автотранспорта («Кукурыки — Козловичи»), а также грузовой железнодорожный переход.
Если вчера очереди из фур в пункте пропуска «Козловичи» не было, то за прошедшую ночь их количество выросло до 600.
«Со слов водителей, пересекающих белорусско-польскую границу, поляки усилили контроль», — отметили в ГТК.
В направлении Беларуси через данный пункт пропуска транспортные средства пока следуют, но гораздо медленнее обычного.
В начале июля Польша 33 часа блокировала железнодорожное сообщение на терминале таможенного оформления в Малашевичах на границе с Беларусью. Официально таможенные службы сообщили, что проводились рутинные контрольные мероприятия для защиты таможенной территории ЕС от поступления опасных товаров или веществ. Польское правительство решило использовать эту форму давления на режим Лукашенко , для которого доходы от транзита составляют значительную часть бюджета.
Кроме того, Варшава рассчитывает на давление на Минск со стороны Китая, который может понести убытки из-за блокировки терминала в Малашевичах. Через этот терминал китайские товары по суше поступают на Запад.