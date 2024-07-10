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Польша полностью закрыла въезд для фур из Беларуси

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  • 10.07.2024, 10:54
  • 8,374
Польша полностью закрыла въезд для фур из Беларуси
иллюстративное фото

Единственный пункт пропуска для грузового транспорта закрыт на въезд.

Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил, что с 03.00 10 июля польская сторона не принимает грузовые транспортные средства, следующие из нашей страны через пункт пропуска «Козловичи».

До сегодняшнего дня на границе Польши и Беларуси работал только один пограничный переход для пассажирского транспорта («Брест — Тересполь») и один для грузового автотранспорта («Кукурыки — Козловичи»), а также грузовой железнодорожный переход. 

Если вчера очереди из фур в пункте пропуска «Козловичи» не было, то за прошедшую ночь их количество выросло до 600.

«Со слов водителей, пересекающих белорусско-польскую границу, поляки усилили контроль», — отметили в ГТК.

В направлении Беларуси через данный пункт пропуска транспортные средства пока следуют, но гораздо медленнее обычного.

В начале июля Польша 33 часа блокировала железнодорожное сообщение на терминале таможенного оформления в Малашевичах на границе с Беларусью. Официально таможенные службы сообщили, что проводились рутинные контрольные мероприятия для защиты таможенной территории ЕС от поступления опасных товаров или веществ. Польское правительство решило использовать эту форму давления на режим Лукашенко , для которого доходы от транзита составляют значительную часть бюджета.

Кроме того, Варшава рассчитывает на давление на Минск со стороны Китая, который может понести убытки из-за блокировки терминала в Малашевичах. Через этот терминал китайские товары по суше поступают на Запад.

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